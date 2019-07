El comité de empresa de la factoría de Acerinox Europa y la dirección de la planta de Palmones han celebrado este miércoles la primera reunión de la mesa negociadora sobre el ajuste de plantilla planteado por la compañía a principios de julio. En la reunión, los representantes de los trabajadores han solicitado más documentación a la compañía y reclamado que cualquier medida de reducción de empleo se efectúe siempre con voluntarios.

La compañía entregó el lunes al comité la propuesta base de la negociación con una reducción inicialmente prevista de 330 puestos de trabajo sobre un total de 2.102 empleados. La reducción, equivalente al 15,69% de la plantilla actual, se haría mediante un plan de prejubilaciones, bajas incentivadas y amortizaciones de puestos de trabajo siempre que sea posible, en lugar de los contratos relevo actuales.

Los representantes de los trabajadores han calificado como "insuficiente" la información entregada hasta el momento por la dirección para valorar los efectos del recorte de la plantilla, por lo que han solicitado datos sobre la organización de la factoría resultante tras el ajuste laboral, los criterios para la reducción de plantilla propuesta y el plan de acompañamiento social para los trabajadores que resulten afectados.

"Durante toda la reunión se ha estado hablando de manera genérica del ajuste, pero en ningún momento hemos podido tener toda la información necesaria para poder valorar y emitir una conclusión", subraya el comité en una nota informativa interna a la que ha tenido acceso Europa Sur.

Los sindicatos que conforman el comité insisten en que no aceptarán un ajuste en el que no sea voluntaria la adscripción. "Hemos decidido por unanimidad que hasta que no tengamos toda la información solicitada, no nos volveremos a reunir con la empresa", según el comité.

La parte empresarial ha emplazado a la próxima semana para tratar de tener la información demandada por los sindicatos, por lo que las próxima reunión, aún sin fecha, se celebrará en los próximos días.

Con este plan laboral, Acerinox defiende su intención de rebajar unos costes laborales que ha calificado como muy altos en varias ocasiones. Pese al elevado número de trabajadores para el que se ha propuesto la salida, la empresa ha asegurado al comité que su intención es mantener la plantilla suficiente para que la factoría pueda operar a su máxima capacidad cuando sea posible, por lo que el recorte no conllevaría una disminución de la producción.