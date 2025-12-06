La barreña Miriam Cabas corta una oreja en la Novillada Rosa de Tlaxcala

La novillera barreña Miriam Cabas hilvanó este sábado un nuevo éxito en su temporada en México, donde desembarcó el pasado mes de agosto de la mano de la fundación Los Ángeles Taurinos AC, que desempeña la función de apoderado. La torera de la Villa cortó una oreja en la Novillada Rosa, celebrada en Tlaxcala en homenaje a la mujer, con casi lleno en los tendidos. La mexicana Luz Elena Martínez también paseó un apéndice.

Miriuam Cabas, que debutó con caballos en La Línea el pasado mes de julio, llegaba a esta corrida después de abrir la puerta grande de la plaza de la localidad de Pabellón de Arteaga (México) en una corrida mixta en la que cortó dos orejas.

“Miriam Cabas tuvo una tarde complicada que superó con creces y mostró la madurez que está adquiriendo en las novilladas que ha toreado en estos meses”, se puede leer en el acreditado portal Mundotoro.

“Su primer novillo, de Coyotepec, se rompió un pitón y lidió un sobrero de Tepetzala. Se mostró muy templada en los lances y en la media para rematar, seguida de las navarras, que fueron una pintura. Ya había calentado al público e inició con muletazos por bajo y luego condujo al novillo del tercio a los medios. Vinieron después los tersos y largos naturales. Continuó ligando tandas para conjuntar una faena armónica y variada. Sin embargo, perdió la oreja por haber fallado con la espada”, añade.

“El sexto novillo fue complicado y Miriam Cabas estuvo muy firme con él desde que lo toreó a la verónica. Arrancó con pases de rodillas en tierra y luego se la jugó, toreando con la muleta muy planchada, con reposo y paciencia. La plaza hizo un silencio en señal de respeto al ver cómo la novillera se estaba jugando la vida al ir ligando cada pase, y luego le respondió con un rotundo ‘olé’ cada vez que conseguía sus pases. Sin duda, Cabas convenció y conquistó a la afición tlaxcalteca. Se tiró a matar muy de verdad y consiguió una estocada que hizo doblar al ejemplar para cortar el valioso apéndice”.

La novillera de Los Barrios compartió cartel con la duranguense Luz Elena Martínez, que también cortó una oreja, y con la rejoneadora en ciernes Ximena Ayala, quien estuvo voluntariosa pero no logró trofeos. Despachó su lote el sobresaliente Erik Argaez.