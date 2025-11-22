Miriam Cabas abre otra puerta grande en México

Nuevo éxito de la novillera de Los Barrios Miriam Cabas en su periplo mexicano. La diestra barreña abrió la puerta grande de la plaza de la localidad de Pabellón de Arteaga (México) en una corrida mixta en la que cortó dos orejas y en la que paseó sus trofeos a hombros junto al torero local Antonio Magaña.

Miriam Cabas, que desde que está apoderada por la Fundación mexicana Ángeles Taurinos va de éxito en éxito, cortó dos orejas a su novillo y según rezan las crónicas “dejó buenas sensaciones tanto con el capote como con la muleta, conectando con el tendido”.

El diestro michoacano Antonio Magaña cuajó una faena llena de entrega, cubriendo los tres tercios, estando variado y por momentos abandonándose ante un ejemplar de la ganadería de Cortina Pizarro, bravo y con calidad que mereció el indulto. Magaña salió a hombros junto a Miriam Cabas.

También tocó pelo el diestro zacatecano Emanuel Cuenca, que dejó algunos detalles y una estocada que tuvo efectos inmediatos para obtener una oreja. Por su parte, Ricardo Leos dejó buenos detalles de capa y con la muleta en una faena a menos en la que no estuvo fino con la espada, escuchando los tres avisos.

Ficha técnica Pabellón de Arteaga, Aguascalientes (México) – Tres cuartos de entrada. Toros y novillos de Cortina Pizarro, manejables, destacando tercero, de nombre ‘Esforzado’ (número 44, de 424 kilos), que fue indultado, y el cuarto. Emmanuel Cuenca, oreja; Ricardo Leos, silencio tras tres avisos; Antonio Magaña, dos orejas y rabo simbólicos; y Miriam Cabas, dos orejas.

Miriam Cabas volverá a los ruedos el próximo cinco de diciembre en la misma plaza que abrió su puerta grande para la barreña esta semana. También aparece ya, a la espera de otras confirmaciones, en los carteles del 29 de diciembre en Tlaxcala, en el Ranchero Aguilar y el 12 de enero de 2026 en Arandas.