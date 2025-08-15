La fundación mexicana Ángeles Taurinos asume el apoderamiento de la barreña Miriam Cabas

Tomasina Esformes, presidenta de la fundación mexicana Los Ángeles Taurinos A.C., se ha hecho cargo como apoderada de la carrera de la novillera de Los Barrios Miriam Cabas, que debutará en México el próximo siete de septiembre, en la Monumental de Zacatecas, a partir de las 16:30 (hora local) en un cartel que comparte con César Ruiz, triunfador de las novilladas en Aguascalientes y Juan Flores. Serán lidiados novillos de la ganadería potosina Monte Caldera, propiedad de Francisco Aldrete.

Miriam Cabas, que este 2025 ha dado el salto como novillera con caballos, fue presentada en México por la propia Tomasina Esformes, quien dijo: “Quiero apoyar a mujeres toreras jóvenes que tienen el mismo valor que muchos que pisan el ruedo. Miram Cabas me llamó la atención el día que la vi debutar con picadores en España y cortó tres orejas”, en referencia a la cita que tuvo como escenario la plaza de toros El Arenal de La Línea.

Durante la rueda de prensa la novillera barreña dijo: “Para mí se trata de un sueño hecho realidad: el poder para venir a torear a México. En los próximos días iré a algunas ganaderías para empezar a tener contacto con la embestida del toro mexicano”.

La mitad de la carne de este encierro será donada al Banco de Alimentos y una parte de la recaudación será destinada una escuela de Zacatecas