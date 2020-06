El Ayuntamiento de Los Barrios prepara un plan de revitalización que trazará las líneas maestras de la recuperación de la crisis del coronavirus durante este año y 2021. Tendrá una vertiente económica, otra de formación y empleo, así como social y medioambiental. Al alcalde, Miguel Alconchel, le preocupa la bajada de ingresos en las arcas municipales que ya de por sí atravesaban una situación complicada.

¿La pandemia de coronavirus le ha hecho repensarse la forma de hacer las cosas? ¿Sus prioridades como alcalde?

Tanto como cambiarlas, no. El Ayuntamiento de Los Barrios sufre una crisis aún más profunda que la del coronavirus o el Brexit. Venimos lastrados por la mala gestión del pasado. No será el coronavirus el que nos haga cambiar nuestra forma de gestionar, aunque es cierto que sí reforzará la apuesta por una serie de políticas que ya teníamos en mente. Especialmente en medio ambiente, queremos ser ambiciosos.

¿Qué ha sido lo más duro desde que se decretó el estado de alarma?

Saber que hay contagios y que alguien de tu pueblo ha fallecido. Aquí no ha golpeado con la misma dureza que en otros puntos del país, pero lamentar muertes es lo más duro y lo más preocupante. Es lo único que no tiene arreglo. Lo demás, se puede enmendar.

¿Saca algo en positivo de toda esta situación?

Una de las lecciones más valiosas es la demostración de que tenemos unos Servicios Sociales que son un ejemplo para todo el país. Hemos sido capaces de adaptarnos, multiplicar esfuerzos económicos y humanos para que nadie se quedara atrás.

¿Ha sido el área municipal más activa durante el confinamiento?

Todos los departamentos estaban preparados para trabajar a distancia. En Servicios Sociales, nuestros usuarios ya no tienen que desplazarse a ninguna dependencia para recoger los vales de ayuda. Los vales mensuales han pasado de ser mensuales a quincenales y duplicado el importe. Ahora son unos 200 euros cada quince días. Los usuarios también se han multiplicado y el gasto se ha duplicado.

¿Cómo ha afectado a las cuentas del Ayuntamiento el mayor gasto en Servicios Sociales?

Hay quien nos dice que no estamos haciendo fiestas y que de ahí podemos coger el gasto. No es solo eso. También toca afrontar las desinfecciones, compra de materiales y todo con una caída importante de los ingresos. Estimamos que nuestros ingresos corrientes pueden caer hasta un 20% este año, un millón de euros menos. Nos preocupa también 2021. Caerá la recaudación de impuestos pero también otras vías de ingresos como la Participación en los Ingresos del Estado y los de la Comunidad Autónoma (PIE y Patrica), incluso el Impuesto sobre Actividades Económicas por el impacto de la crisis.

¿Cree que los ayuntamientos están siendo tenidos en cuenta por otras administraciones para superar el bache?

Hemos recibido una ayuda importante de la Diputación de Cádiz, que agradezco a su presidenta por su sensibilidad con los municipios. También tenemos a la Junta con la campaña de vigilancia para las playas. Para 2021 hacen falta medidas excepcionales que en el caso de nuestro Ayuntamiento deben ser aún más importantes. No tenemos la posibilidad de gastar superávit por nuestro estricto plan de ajuste y tenemos una situación compleja porque acabamos de pedir 22 millones al Fondo de Ordenación para sentencias. Necesitamos ayuda del Gobierno para financiar inversiones o gasto corriente.

¿Para qué le pediría ayuda al Gobierno?

Cualquier ayuda debe ser siempre concedida con justicia social y un reparto equitativo. Uno de los problemas de perder liquidez para un municipio como el nuestro es que tenemos que abandonar las inversiones públicas en arreglo de calles. Ayudas para obras públicas fomentarían también el empleo, por ejemplo. Y las ayudas sociales deben llegar igualmente, aunque es cierto que con el Ingreso Mínimo Vital esperamos descargar considerablemente el gasto en Servicios Sociales. Tenemos garantizada la nómina y los seguros sociales. Necesitamos ayudas para que el pueblo no se venga abajo.

Otros municipios preparan planes de revitalización. ¿También Los Barrios?

Sí. Llevamos tiempo con ello y esperamos tener en breve el borrador. El plan para el impulso de Los Barrios trazará las líneas maestras de la gestión para lo que resta de 2020 y 2021 partiendo desde el escenario más duro posible. No descartamos contratar una empresa para que evalúe el impacto del coronavirus en Los Barrios para tener un dato más certero.

¿Y qué propondrá el plan?

Tendrá una vertiente económica, otra de formación y empleo, así como social y medioambiental. La medioambiental para nosotros es importante a medio plazo, con el objetivo de fomentar la economía verde y también las mejoras urbanas con una mejora de la movilidad.

¿Qué papel va a desempeñar la oposición en este proceso?

Desde que empezó la crisis nos reunimos con mucha frecuencia con los portavoces y buena parte de las medidas ya están consensuadas. Hay grupos que han presentado propuestas y estamos esperando las del resto para buscar que sea un documento amplio, honrado y honesto con la situación del municipio y esperamos el máximo consenso.

¿El recinto fiscal de la Zona Franca sería una de las palancas para el relanzamiento de Los Barrios?

Ahora más que nunca es necesario el proyecto de la Zona Franca para la recuperación y el futuro de Los Barrios y la comarca. Pero no es el único proyecto. Hay más proyectos en cartera para lo que también necesitamos la aprobación definitiva del PGOU. Tendremos con ello una herramienta para acoger a nuevos inversores.

Los Barrios, pese a su delicada situación económica, mantiene su situación geográfica estratégica como foco para atracción de empresas.

¿Hay inversores esperando en la puerta?

Sí. Pero somos muy prudentes y entendemos que algunos proyectos se retrasarán un poco por los efectos del coronavirus. Una de las patas del plan de reactivación es la búsqueda de nuevos inversores para nuestro municipio y, sobre todo, la diversificación económica. Hay sectores abandonados y queremos impulsarlos.

¿Hay potencial para implantar empresas del sector agroalimentario y de transformación?

Queremos impulsar el sector ganadero en el municipio. Mientras llega o no, también queremos hacer modificaciones puntuales en la zona en torno a la central térmica para atraer a nuevos inversores de la mano de la industria y el Puerto. Los Barrios, pese a su delicada situación económica, mantiene su situación geográfica estratégica como foco para atracción de empresas. El parque empresarial también ha sufrido mucho, especialmente por el Brexit. Creo que el Brexit ha impactado mucho en el parque empresarial y también buscamos potenciarlo con más inversión pública en infraestructuras.

¿Imaginaba llegar a su primer año de mandato en una situación tan compleja como esta?

No, nunca. Tengo el honor de trabajar para el municipio de Los Barrios en la época más complicada y difícil de la historia aunque no niego que me hubiera gustado que fuera otra situación. Ya he vivido grandes crisis en este municipio con la crisis del ladrillo, la bancarrota del Ayuntamiento con el desplome de un sistema de gestión decadente, luego una crisis humanitaria hace dos años con la llegada de los migrantes y retos como el cambio climático y su afección al parque natural. Y ahora el coronavirus. No me esperaba esta situación. En Los Barrios estamos acostumbrados a afrontar crisis y a esta hemos llegado con muchas lecciones aprendidas.