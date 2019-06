Los Barrios 100x100 sacrifica a Jorge Romero para lograr el apoyo de Ciudadanos

Los Barrios 100x100 está dispuesto a aceptar las tres condiciones de Ciudadanos para lograr el apoyo de este partido en el pleno de investidura del próximo sábado y que el candidato de la formación local, Miguel Alconchel, sea el próximo alcalde de la Villa. Entre estas condiciones se encuentra la renuncia del alcalde en funciones, Jorge Romero (número seis en la lista de 100x100), para que no esté presente en la próxima Corporación.

El partido independiente reclama a cambio un acuerdo firmado y garantías de cumplimiento, lo que supone sacrificar a Romero en aras a mantener el gobierno en la localidad bajo las nuevas siglas en las que se han agrupado los andalucistas barreños. Los Barrios 100x100 ya tiene garantizado el apoyo del PP, con el que además existe el compromiso de gobernar juntos si logran la Alcaldía este sábado.

Miguel Alconchel, secretario local de 100x100 y responsable de la negociación postelectoral junto a Sara Lobato, ha asegurado este martes a Europa Sur que el partido está "dispuesto a aceptar las condiciones de Ciudadanos a cambio de su apoyo en la investidura" aunque siempre que medie un acuerdo firmado. "El acuerdo será aceptado en el momento que firmen. No hay nada en nuestro programa que impida un pacto con Ciudadanos", ha subrayado Alconchel.

Con esta petición de un acuerdo negro sobre blanco, Alconchel busca que Ciudadanos no negocie un pacto alternativo con el bloque formado por el PSOE y Podemos encabezado por el socialista Salvador Puerto. Algo que Ciudadanos mantiene como segunda opción.

Ciudadanos ha puesto sobre la mesa tres premisas para votar a Miguel Alconchel: además de la salida de Jorge Romero, que Isabel Calvente (número siete en la candidatura) no gestione el área de Personal y una rebaja del coste político del 10%. El candidato de la formación naranja, Pedro González, sostiene que el partido no tiene nada cerrado. Tanto que en caso de no fructificar un acuerdo entre 100x100, PP y Ciudadanos, González lo intentaría con el bloque de izquierdas.

Desde el otro bando de las conversaciones, Los Barrios 100x100 intenta ahora que la salida de Romero no le salga tan cara y que la renuncia sea a cambio de la entrada de Ciudadanos en el gobierno municipal. El lunes, Alconchel dijo que buscaba un acuerdo más allá de la investidura. "Para gobernar Los Barrios hace falta estabilidad. Estamos trabajando actualmente en buscar una tercera fuerza. Tenemos la puerta abierta a todos los partidos", dijo el lunes junto al concejal del PP David Gil.

"Con Los Barrios 100x100 estamos negociando la investidura. No entrar en el gobierno. Con el PSOE hemos mantenido conversaciones y sí estamos abiertos a entrar en un gobierno con los socialistas", ha subrayado González a este periódico. Esta postura difiere de las directrices generales de Ciudadanos a escala nacional, que insta a la búsqueda preferente de acuerdos de gobierno con formaciones de centroderecha antes que con bloques de izquierda.

Ciudadanos no votará a su candidato en ningún caso, según ha ratificado Pedro González. Esta opción permitiría la investidura de Miguel Alconchel con diez votos frente a los nueve que, como máximo, obtendría Salvador Puerto. Y evitaría señalar al partido en favor de uno de los dos bloques. Ciudadanos, por el contrario, pretende hacer valer su condición de partido político clave en el escenario abierto tras las municipales del 26 de mayo.

"Las tres condiciones para negociar por parte de Ciudadanos están sobre la mesa. Estamos a la espera de que Los Barrios 100x100 nos conteste. También vamos a estudiar el encaje de su programa con el nuestro. Si llegamos a un acuerdo, Jorge Romero debe renunciar a su acta de concejal. Si no hay un acuerdo con 100x100, lo intentaremos con el PSOE", ha recalcado el líder de Ciudadanos.

El PSOE mantiene su oferta de un tripartito

El Partido Socialista de Los Barrios ha asegurado en la tarde de este martes que mantiene “la predisposición al diálogo y al consenso para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan un gobierno nuevo en Los Barrios”. Una opción que pasa, necesariamente, por sumar el apoyo de Ciudadanos al acuerdo que ya existe con Podemos.

Puerto sigue tendiendo la mano a Ciudadanos. "Cuya participación es absolutamente necesaria para que se haga realidad el compromiso asumido por todos los partidos de la oposición en campaña. El objetivo de conseguir un gobierno del cambio para nuestro pueblo, que trabaje realmente por el bienestar de sus vecinos, es tan importante que merece la pena mantener las opciones de cambio abiertas mientras sea posible”, ha destacado el candidato del PSOE en un comunicado.

“Las distancias no son tantas entre nuestras formaciones políticas. Las múltiples coincidencias en nuestros programas electorales deben ser la base de un plan de trabajo municipal para servir a los vecinos, junto a la buena disposición para el consenso mostrada por los representantes de los tres partidos políticos”, afirma el dirigente socialista.

Para el PSOE, debe formarse un gobierno local "completamente renovado" que verdaderamente "destierre la política de odio y venganza que hemos vivido en este pueblo durante los últimos años". Y, para ello, los socialistas abogan por una mejora de los servicios públicos, la recuperación de la imagen de la localidad, asegurar la paz social en el Ayuntamiento y sentar unas bases firmes de desarrollo y futuro para Los Barrios y sus habitantes son las prioridades que nos unen.

"Quienes han estado ocho años gobernando desde la mentira y el rencor ya han demostrado no estar preparados para estos retos. Por eso, las fuerzas del cambio en Los Barrios debemos dar el paso adelante que la mayoría de los ciudadanos esperan y nuestro municipio merece”, concluye el alcaldable del PSOE.