España ha visto desaparecer 4.300 explotaciones ganaderas en solo cinco años. Las de las provincias de Cádiz y Málaga que lograron sobrevivir con mucho esfuerzo a esa crisis atisban ahora un futuro mejor que esperan consolidar entorno al nuevo centro de carga de ganado vacuno que este jueves se ha inaugurado en Los Barrios. Allí, por el momento, los 145 ganaderos que forman Bovinos de Sur -integrados en la cooperativa Dcoop- llevarán sus 15.000 cabezas vendidas para cebo, de unos 5 a 8 meses y unos 200 kilos, para su distribución conjunta hacia las fincas de engorde y crianza de puntos como Murcia, Ciudad Real, Toledo o Pozoblanco (Córdoba).

Para todos estos empresarios del campo, las instalaciones de 56.667 metros cuadrados ubicadas en una parcela cedida por el municipio en el monte La Teja, son un símbolo de una nueva etapa en la que modernizarán sus sistema de comercialización para aumentar la rentabilidad de su trabajo. Eso sí, sin olvidar su gran tradición, que llevó al ganadero Manuel Vázquez Gavira a acodarse de los antiguos corredores, "Quico de Medina, Juan Flores de San Roque, el Pavo de Taraguilla, López de Jimena, los Herrera de Alcalá, Frasco, Jacobo...". "Ellos hacían su labor de concentración de oferta. Conocían a los compradores, sabían quien era bueno, quien pagaba y quien no, quien necesitaba una botella de Tío Pepe para hacer un trato y quien una caja de La Ina. Tenían una labor importante en el campo de Cádiz. Venían compradores de Murcia, de Zaragoza, de Huesca, de Toledo. Los camiones eran más pequeños y conseguían cargar uno con tres becerros de allí, quince de ahí y diecisiete de otro lado", ha relatado.

"Hoy los camiones son mucho más grandes, por lo que la botella de Tío Pepe se amplía por varios días, y tenemos nuestros requerimientos sanitarios y un papeleo que hicieron que Cádiz, siendo un lugar importante en el sector vacuno español, empezara a caer en desgracia. Era más fácil para un cebadero de Zaragoza levantar un teléfono y comprar un camión de becerros en Francia. Es ahí donde nació esta ilusión de un grupo de ganaderos de aquí que conseguimos este proyecto ilusionante de concentración de oferta. Lo mismo que le pagábamos a los antiguos corredores, lo usamos ahora para mantener esta mínima estructura que montamos. Teníamos un sueño que queríamos que fuera una realidad. Ahora empieza a serlo", ha narrado.

Bovinos del Sur, la cooperativa que tuvo esta idea, tenía que "buscar una madre" y la encontró en Dcoop, formada por trece cooperativas del aceite de Málaga "que mandan en este sector no solo en España sino en Europa y casi en el mundo". Antonio Luque, presidente de Dcoop, los acogió sin dudarlo. "Nos planteamos 40.000 vacas. Ahora hay colas para entrar y ya vamos por 15.000. A Cádiz y Málaga vuelven los clientes a comprar terneros", ha manifestado Vázquez Gavira.

"Antes de Bovinos del Sur el primero que llegaba ponía precio a ojo. No había referencia y dependía de la necesidad de vender del ganadero. Ahora las ventas están coordinadas, nos referenciamos a lonja y estamos intentando a plus. La concentración de oferta es un hecho. Ese valor añadido se queda en nuestra tierra, se crea ilusión y permite al ganadero preocuparse de lo suyo porque la cooperativa se encarga del resto", ha explicado.

Fue a Francisco Fernández Blanco el que se le ocurrió que había que crear una instalación para cargar los becerros, que "no estuviera un tráiler dos días dando vueltas por la provincia". Los ganaderos de Cádiz y Málaga unidos encontraron en Asaja -Pedro Gallardo y Luis Ramírez, presidente y secretario general de la organización, estuvieron en el acto- ejerció de interlocutor ante las administraciones. Fue fundamental el apoyo del Ayuntamiento de Los Barrios.

De Los Barrios

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha considerado que la inauguración de las instalaciones de la Teja es un punto y seguido, "porque tienen que seguir creciendo". "Lo más importante de este día es que estamos poniendo en valor un patrimonio municipal que estaba infrautilizado en un punto estratégico de nuestro municipio, que además está en el centro de la comarca, y junto a esta gran infraestructura que es la A-381 que vertebra la provincia de sur a norte, con Alcalá a 14 minutos y el Puerto de Algeciras, a cinco", ha dicho. "El futuro de nuestros empresarios pasa por la colaboración público privada. Hay que dejarse de complejos, nuestras empresas sufren porque hacen las cosas bien y eso tiene más costes que el que no la hace. Tenemos que ayudar y aportar, como es este caso con la cesión del terreno. La descarbonización ha hecho que todo el mundo nos mire y hace que estemos apostando por la industria y la logística, pero sin dejar atrás el sector agropecuario. Tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía, que respalda todos nuestros proyectos, y nostros apoyamos a los empresarios por que sin ellos no hay economía", ha concluido.

Eva Pajares, delegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, ha dado las gracias a los ganaderos por este proyecto, que tiene el apoyo del Gobierno andaluz. "Es un sector muy importante en la provincia y en la comarca de Campo de Gibraltar. Las administraciones tenemos que ir de la mano para ayudar y hacer el bien para los ciudadanos. La colaboración público-privada es muy importante para Junta de Andalucía", ha explicado.

Fundamental fue el apoyo de Dcoop, que gestiona el centro. Rafael Sánchez de Puerta. su director general, ha considerado "una enorme satisfacción" que los ganaderos se acordaran de la cooperativa y la nombraran "como su madre". "Nacimos en el sector del aceite de oliva pero vimos claro que teníamos que diversificar la actividad. Primero fue la aceituna de mesa, luego de ganadería porcina, de piensos, el vino, la almendra y la alegría de dar cabida al vacuno. Habíamos crecido mucho en industrialización del caprino y esto es muy importante. Queremos que las provincias de Cádiz y Málaga se desarrollen de la mano de Dcoop. Lo principal era concentrar la oferta y es fundamental este centro. Es un antes y un después que nos va a dar dinamismo, nos va a permitir que los ganadores mejoren su rentabilidad. No es solo concentrar la oferta, tenemos que dar pasos para que cada cosa valga lo que tiene que valer, trabajar en la mejora genética, en la diferenciación de los animales, en la homogenización de las partidas que se vayan a comercializar para ir a clientes más exigentes", ha argumentado.

Carlos Vázquez Gavira, presidente de Bovinos del Sur, también ha agradecido el apoyo de las administraciones a un grupo de ganadores que el año pasado facturó 5.500.000 euros gracias a la venta de venta de terneros, pasteros, terneros cebados y vacas de despiece. "Como ejemplo, El Pozo mata en Murcia 1.600 terneros a la semana. De mi cebadero en dos días se los han llevado todos. Tenemos que aspirar a más y por eso mejoramos la logística. A muchos ganaderos no los hemos dejado entrar porque no sabemos si podíamos darle el servicio, pero cuando entre en funcionamiento iremos llamándolos. En breve tendremos 7.000 vacas más".

La otra noticia del día la anunció el delegado Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez Román. La Junta ha avanzado en la creación de un matadero provincial que estará ubicado probablemente en el triángulo entre Jerez, Vejer y Benalup y que se licitará este año con financiación exclusivamente autonómica. ha partir de ahí se dará en concesión para la gestión privada. "Este de Los Barrios era un proyecto que llevaba muchos años y no se podía, pero tenemos la suerte de estar aquí hoy y ponerlo en marcha. Pero falta una nueva pata, que fue un compromiso de la consejera (Carmen Crespo) para que Cádiz tenga un matadero provincial antes de que acabe la legislatura. Hemos tenido muchas reuniones con el sector para buscar financiación. Nosotros poníamos el 50% e incluso elevamos a tres millones de euros la parte subvencionable. Se abrió la convocatoria, pero no tuvimos iniciativa privada para captar esa otra mitad que hiciese una realidad el proyecto. Por eso hemos decidido ponerlo en marcha con fondos de la junta, porque la provincia no puede seguir así ni un minuto más. Es muy importante para todo el sector", ha explicado.

La puesta en funcionamiento de este centro de concentración y traslado de bovinos era "necesaria". "Va a permitir mejorar la comercialización del vacuno en nuestra provincia, donde hay más de 130.000 cabezas, un 25% del censo total de Andalucía. Es un referente en la economía del sector agrario de la provincia y pieza clave en el mantenimiento del paisaje y la biodiversidad", ha concluido el delegado, acompañado de Ana Bretón, delegada territorial de Agricultura, quien ha augurado que el centro de la Teja "va a dar mucho juego y va a ser todo un éxito". Bretón ha anunciado que el Boja ha publicado este jueves la vacunación contra la lengua azul para ovino y bovino de más de tres meses. "Estamos luchando por el campo andaluz como en estos días Carmen Crespo en Bruselas. Somos servidores públicos y tenemos pelear por el bienestar de nuestros vecinos", ha finalizado.