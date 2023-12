Bahía Plaza celebra su 20 aniversario con ambiciosos proyectos para el futuro inmediato

El Centro Comercial Bahía Plaza, en Palmones (Los Barrios) acogió el acto conmemorativo del vigésimo aniversario de su apertura, en el que además de realizar un balance de este periodo fue presentada la remodelación de los nuevos accesos a los multicines y anunciada la apertura de tres nuevos negocios.

El acto estuvo presidido por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Barrios, Sara Lobato; el director general de Silicius Socimi, Juan Diaz de Bustamante; la Asset Manager de los centros comerciales de Silicius Socimi, Mayte Forján; y el gerente de Bahía Plaza, Rubén Montes.

El director general de Silicius agradeció el apoyo del Ayuntamiento y destacó la relevancia de Bahía Plaza dentro de los tres centros comerciales que tiene la empresa en su cartera. “De ahí las importantes inversiones que venimos realizando desde 2020 y las que tenemos proyectadas a futuro”, indicó Diaz de Bustamante, que se mostró confiado en el desembarco de nuevos operadores de relevancia y en que Bahía Plaza “siga siendo un referente dentro de la comarca”.

El gerente de Bahía Plaza, por su parte, agradeció la apuesta de todos los operadores que han formado parte del centro comercial desde su inauguración en 2003. “Nosotros somos el continente pero ellos son los que dotan de contenido cada día a Bahía Plaza”, destacó.

Montes explicó que en 2013 se realizó la primera gran reforma de Bahía Plaza con el cerramiento del centro comercial, el solado de la galería y la redistribución de los locales, ganando visibilidad el lateral que da a la mediana comercial.

El gerente de Bahía Plaza añadió que en 2019 se proyectó una segunda gran reforma destinada a modernizar los multicines. “El estallido de la pandemia del Covid a principios de 2020 no truncó estos planes. Y aquí me gustaría resaltar la valentía de Silicius, la empresa propietaria del centro comercial, de seguir adelante con la inversión y no dar marcha atrás pese a las dificultades y la incertidumbre económica. Gracias a ello, a finales de 2020 pudimos inaugurar las nuevas salas VIP Odeon Experience dotadas de butacas reclinables, sonido Dolby Atmos y proyectores de última generación. Sin duda, entre las mejores salas de cine de toda España”, subrayó Montes.

El gerente de Bahía Plaza explicó que en 2023 el centro comercial ha culminado la segunda fase de esta reforma como ha sido la conversión de la planta baja de los cines en un nuevo local comercial y dotar a los multicines de nuevos accesos.

“Ha sido una obra de ingeniería complicada ya que se ha actuado sobre la columna vertebral del centro comercial procurando que no se viera afectada la actividad diaria de los negocios. Fruto de ello son dos nuevas escaleras mecánicas, así como las nuevas barra y taquilla de los multicines”, apuntó Montes.

El gerente anunció también la firma de tres nuevos operadores que van a abrir sus puertas en Bahía Plaza. Montes informó que el pasado lunes se inauguró Factory Peluqueros, una peluquería unisex, y que a principios de 2024 está prevista la apertura de la Clínica Veterinaria Ávila.

Asimismo, calculó que antes de la Semana Santa de 2024 verá la luz el nuevo local Playzone, que vendrá a incrementar la oferta de ocio del centro comercial.

“Bahía Plaza es actualmente el referente de ocio en el Campo de Gibraltar. Gracias a la empresa de la comarca Top Noria contamos con una gran bolera, un lásertag, un rocódromo, y una sala de recreativos y realidad virtual. Ahora, con el nuevo local Playzone, que ocupa la antigua planta baja de los cines, Top Noria da un paso más implantando un trampolín park y lo último en realidad virtual. En total, más de 2.500 metros cuadrados destinados al ocio con la oferta más completa de la provincia de Cádiz”, manifestó Montes.

La teniente de alcalde, Sara Lobato, cerró el acto destacando que Bahía Plaza “ha marcado a muchas generaciones de Los Barrios ofreciendo un ocio alternativo saludable”.

Lobato destacó la importancia de las inversiones realizadas por Silicius en el centro comercial “generando riqueza, empleo y estabilidad económica al municipio, que es una de las premisas que tiene este equipo de gobierno”.

La concejal delegada de Urbanismo también resaltó la colaboración prestada por el centro comercial hacia la Delegación de Servicios Sociales que ha presidido ocho años. “Siempre nos habéis ayudado con los niños y las familias más desfavorecidas”, subrayó.

Lobato, que indicó que para ella es un orgullo celebrar el 20 aniversario del centro comercial, registrando una ocupación actual cercana al 100%. “Enhorabuena por estos 20 años y os deseamos que cumpláis muchos más”, concluyó.