ATA pide calma tras los incidentes y se abre a una asamblea y a que se vote el preacuerdo de Acerinox

El portavoz del comité de huelga de la planta de Acerinox en Los Barrios y responsable del sindicato ATA, José Antonio Gómez Valencia, ha manifestado este viernes que es necesario calmar los ánimos, tras los incidentes ocurridos en la mañana de este viernes, y de celebrar una asamblea de trabajadores "para que los compañeros de los otros sindicatos nos expliquen su postura", en referencia a la ratificación del preacuerdo sobre el convenio colectivo, alcanzado el pasado día 10 en la Consejería de Empleo.

Los representantes de los sindicatos UGT, USO, CCOO y Coordinadora son partidarios de apoyar el preacuerdo, un texto del que ATA reniega, lo que ha generado un agrio cruce de declaraciones y tensiones que esta mañana desembocaron en disturbios en la vía de servicio de la A-7, a su paso por Los Cortijillos. Como consecuencia, catorce personas han sido identificadas y denunciadas por la Guardia Civil por disturbios cuando protestaban contra el preacuerdo.

Gómez Valencia, que al contrario de otras ocasiones (como días atrás, cuando llamó "corruptos" a los otros sindicatos) se ha mostrado esta vez conciliador. "Cuando se traiga a votación [el preacuerdo] se hará lo que diga la plantilla, estemos o no estemos de acuerdo; cada uno tendrá su propio pensamiento pero hay que respetar lo que salga en las urnas", ha asegurado en una grabación de audio difundida entre sus afiliados.

"Por favor, pido que paréis porque no merece la pena verte en la cárcel por hacer un acto así que no sirve de nada", dice Gómez Valencia

El portavoz de ATA ha hecho un llamamiento a la calma. "Nos ponen el sello de trabajadores de Acerinox y no podemos hacer estas cosas. Nosotros hemos hecho manifestaciones de forma pacífica y ahora nos tachan a todos de lo mismo. Somos trabajadores de Acerinox y estamos todos metidos en el mismo saco", ha añadido Gómez, quien ha reiterado que esto no es "ninguna guerra sino una reivindicación pacífica".

"Por favor, pido que paréis porque no merece la pena verte en la cárcel por hacer un acto así que no sirve de nada, porque si ocurre una desgracia y muere alguna persona ya no sólo destroza a su familia, a la suya propia y a todos los trabajadores de Acerinox que nos van a tachar de delincuentes", ha apostillado.