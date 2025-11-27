Unos 200 barreños se concentran contra la cesión a Reygadas Sport del complejo San Rafael

Un cartel de protesta, en la movilización de este jueves en Los Barrios

Alrededor de doscientas personas -entre las que se encontraban algunos políticos de los partidos de la oposición- han participado en la tarde de este jueves en una concentración junto a las instalaciones deportivas del núcleo urbano para solicitar que el Ayuntamiento de Los Barrios no ejecute la anunciada concesión por un periodo de 40 años de los derechos de explotación de los campos de fútbol del complejo San Rafael a la empresa Reygadas Sport, que desde 2021 tiene las riendas del primer club del municipio la Unión Deportiva.

La movilización, convocada a finales de la pasada semana, tenía lugar apenas unas horas después de que el pleno municipal rechazase, con los votos a favor de los partidos del gobierno local (100x100 y PP) la petición del PSOE para que esta decisión fuese sometida a una votación popular.

El nombre del colectivo tomó la palabra José María Moreno Castro, exjugador y exentrenador de diferentes equipos de la Villa, que actuó como portavoz de la plataforma convocante: El Deporte de Los Barrios no se vende.

Moreno Castro agradeció la presencia de los asistentes, subrayó que la oposición al proyecto ha tenido enorme seguimiento entre los vecinos y aseguró que a pesar de la respuesta del gobierno local, este colectivo seguirá llevando a cabo actividades de protesta tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales.

El portavoz sostuvo que los intereses del Mons Calpe -el equipo de Reygadas Sport que compite en la Gibraltar Football League- “prevalecen” a la hora de utilizar las instalaciones de Los Barrios “por encima de todos los equipos del pueblo”.

“Bajo nuestra opinión, no debería ser así, porque lo del pueblo debe ser para el pueblo”, continuó.

También tomó la palabra Manolo Jiménez, histórico entrenador de las categorías inferiores de Los Barrios, quie en tono enérgico dijo: "Que no nos engañen más. Llevamos treinta años entrenando ahí arriba (en referencia a los campos anexos del San Rafael) y nos hemos tenido que ir por no estar de acuerdo con la política deportiva".

El abonado gualdiverde Miguel Ángel Sarmiento explicó que se opone a esta concesión muy especialmente porque el beneficiado será José Reygadas, cuya gestión al frente de la Unión Deportiva es, en su opinión, muy deficiente.