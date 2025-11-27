El equipo de gobierno de Los Barrios rechaza la consulta popular sobre la concesión del polideportivo San Rafael a Reygadas

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios ha rechazado este jueves la propuesta de una consulta popular sobre la concesión de la gestión de las instalaciones del polideportivo San Rafael a la empresa Reygadas Sports. La iniciativa, tramitada por el PSOE, no ha prosperado por los votos en contra del equipo de gobierno (Los Barrios 100x100 y PP).

El proyecto abarca la remodelación del estadio Carlos Piña para ampliar su capacidad hasta los 4.000 espectadores, además de vestuarios independientes. La iniciativa también incluye la creación de tres campos de fútbol 7 y la adaptación del campo de fútbol artificial a las medidas FIFA. La inversión prevista ascenderá a unos seis millones de euros y Reygadas Sport, que correría con los gastos de mantenimiento (lo que supondría un ahorro de 150.000 euros anuales para las arcas municipales), recibiría la concesión de la explotación con una duración de 40 años. Tanto la piscina cubierta como los dos pabellones quedan fuera de este acuerdo.

El PSOE tramitió la solicitud por considerar que la concesión a 40 años hipoteca el futuro de las instalaciones. Y esa ha sido la línea argumental de su portavoz, Daniel Perea, en la sesión. "La concesión a 40 años de la gestión de las instalaciones deportivas municipales del San Rafael requiere el pronunciamiento directo de la ciudadanía a través de una consulta popular. Es necesario que los vecinos puedan opinar antes de que el gobierno local adopte una decisión definitiva", según Perea, quien ha insistido en que no cree en el proyecto del empresario.

Como réplica, el gobierno municipal ha defendido la oportunidad de modernizar las instalaciones y la salvaguarda del interés público. "Si Reygadas no cumple, se revertirá la concesión y volverá al Ayuntamiento”, ha afirmado el alcalde, Miguel Alconchel. Previamente, el concejal de Hacienda, Manuel Muñoz (100x100), ha apuntado que la operación tiene todos los informes a favor y que no se cede la propiedad, sino el uso y explotación. Al hilo, el portavoz del PP, Antonio Dávila, ha insistido en las garantías del proceso. "No podemos dejar pasar esa oportunidad, además la concesión incluye una comisión de seguimiento para que se cumpla lo acordado y sobre todo que se proteja a la cantera. Si hay incumplimiento se denunciará”, ha enfatizado.

Además del PSOE, han votado a favor de la consulta popular los ediles de Movimiento Barreño. Vox igualmente ha dicho echar en falta un informe económico y garantías para las escuelas de fútbol.

Recreación del acceso al futuro estadio principal del complejo San Rafael

Alconchel: "Hay muchos bulos y mentiras"

El alcalde, Miguel Alconchel, ha cerrado el debate apelando a la falta de capacidad municipal como motivo que lleva a la concesión. "Hay muchos bulos y mentiras sobre este tema, hay muchos falsos mesías que vienen ahora a dar lecciones morales. El modelo actual de gestión es inviable, el Ayuntamiento no tiene capacidad y por eso apuesta por la concesión. Es una oportunidad para el municipio, vamos a velar porque se cumpla”, ha afirmado.

Alconchel ha destacado que se prevé ceder el uso, no la titularidad, a cambio de poder modernizar las instalaciones y darles un impulso. "El Ayuntamiento se va a reservar un elenco muy importante de medidas y de facultades para protegerse para que esta inversión se lleve a cabo”, ha zanjado.