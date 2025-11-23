Los Barrios, ciudad del fútbol

En 2021, la UD Los Barrios acumulaba una deuda de 406.000 euros y se asomaba peligrosamente a la desaparición. Una calamitosa gestión carente de libros de cuentas y que sumaba embargos e impagos a Hacienda, a la Seguridad Social, a la plantilla y a proveedores fueron la antesala de la llegada del Grupo Reygadas. Cuatro años más tarde, la empresa ha reducido a cero los débitos, lo que ha desbloqueado el acceso a las subvenciones, y aunque los resultados deportivos no acompañan, ha fortalecido el fútbol base, de tal forma que de una cantera formada por 80 niños se ha pasado a casi 350. También ha creado dos equipos de fútbol femenino y otro de veteranos.

Con esos precedentes, Reygadas quiere abrirse nuevamente paso con un interesante proyecto de mejora y ampliación del complejo deportivo San Rafael, para hacer de la Villa una ciudad del fútbol. La operación diseñada al alimón con el equipo de gobierno municipal de Los Barrios 100x100 y PP pasa por la cesión de uso durante 40 años de los campos de fútbol a cambio su reforma, con una inversión de 6 millones de euros para construir un estadio para 4.000 espectadores y una zona comercial. En la operación no se recoge contraprestación diercta alguna en favor del Ayuntamiento, si bien este prevé un ahorro de 150.000 euros al año en gastos de mantenimiento. Con una voluminosa deuda heredada, reducida al cabo de los años a 190 millones de euros, cada pellizco de menos cuenta mucho para las arcas municipales.

Conviene, no obstante, ser prudentes. Todo proceso de concesión de un espacio público a un gestor privado debe ser llevado a cabo con transparencia y garantizando la libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en desarrollar ese plan o, incluso, uno mejorado. Cuatro décadas es un periodo suficientemente extenso como para adoptar garantías legales que permitan a lo largo de ese tiempo la preservación del interés público.

Por todo ello, el futuro contrato debería incluir cláusulas de reversión en caso de que la parte privada incumpla sus compromisos o pretenda, por ejemplo, subrogar sus obligaciones en un tercero para sacar mayor tajada -sin mover un dedo- de su acuerdo con el Consistorio. La prioridad, conviene subrayarlo sin que nadie se ofenda en estos tiempos de vendehumos y comisionistas de manos ágiles, debe ser siempre la preservación de los bienes comunes a todos los barreños. Cuidado con las hipotecas a largo plazo porque dentro de cuarenta años la mitad estaremos calvos y no precisamente por alopecia.

La rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles por el alcalde, Miguel Alconchel, y el empresario José Alberto Reygadas supone un ejercicio de transparencia que deja buenas sensaciones, además de ser un ejemplo a imitar por otros regidores no muy lejanos, cuyos ayuntamientos acostumbran a diseñar contratos ad hoc para determinados contratistas, agraciados una y otra vez por las mismas delegaciones municipales.

Lo único extraño hasta ahora en el caso del San Rafael son las voces de algunos personajes sin oficio conocido que, habiendo contribuido precisamente a la ruina de la UD Los Barrios y habiendo cobrado sustanciosas cantidades por salir del club antes de su conversión en SAD, se alzan ahora como firmes opositores a cualquier operación que escape de sus tejemanejes habituales. Estos amargueitors, cuanto más lejos estén siempre de la res publica, mejor.