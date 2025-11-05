Los Barrios pagará este año 4 millones de la deuda sin recurrir al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda

El Ayuntamiento de Los Barrios amortizará este año otros cuatro millones de euros de la deuda municipal y, por primera vez, no tendrá que recurrir al Fondo de Ordenación para refinanciar pagos con el Ministerio de Hacienda. Con los abonos previstos por el equipo de gobierno, la deuda municipal se situará ligeramente por debajo de los 190 millones de euros.

El alcalde barreño, Miguel Alconchel, ha anunciado en declaraciones a Europa Sur que los pagos previstos para este año serán 2,3 millones de cuotas ordinarias más una amortización extraordinaria de 1,7 millones de euros. Estas cuantías se suman a los 16,2 millones de euros de la deuda que ya fueron amortizados durante 2024 mediante el pago de las cuotas ordinarias (5,6 millones de euros) más una amortización extraordinaria de casi 11 millones. Aquella operación permitió ahorrar 2 millones de euros en intereses, según el regidor barreño.

En paralelo, el Consistorio está afrontando con fondos propios el pago de deudas con entidades públicas como la Agencia de la Vivienda de Andalucía (AVRA). Para la entidad local, no recurrir al Fondo de Ordenación para concertar nuevos préstamos o refinanciar los existentes demuestra que la deuda se encuentra ordenada y tiene sus pagos planificados con garantías.

"Esto es posible gracias a la gestión que estamos defendiendo. Y en paralelo por la buena gestión desde el punto de vista urbanístico y de la llegada de inversiones que hacen que tengamos recursos extraordinarios para plantear una política económica más potente", según Alconchel.

En 2025, Los Barrios recurrió por última vez al Fondo de Ordenación para pagar los préstamos de la década de 2000 que se refinanciaron en 2015. "Unos 25 millones de euros que el Ayuntamiento ha venido pagando a través del Fondo de Ordenación. Para 2025 solo se pidió esa cuota, de la que vamos a pagar una parte importante. Esto demuestra que el Ayuntamiento de Los Barrios está muy bien gestionado. Era impensable que el Ayuntamiento saliera del Fondo de Ordenación, pero gracias a la buena gestión, el Ayuntamiento ya no tiene que recurrir a ese sistema", ha valorado Alconchel.

Los pagos y la amortización anticipada de la deuda son posibles porque el Consistorio fue capaz de revertir el remanente negativo, que inicialmente estaba en -85 millones, y pasarlo a cifras positivas que, junto con el superávit, permiten afrontar quitas de la deuda.

"Los vecinos y vecinas de Los Barrios pueden estar tranquilos porque no va a haber, a corto ni medio plazo, subidas impositivas. Y, además, nos hemos marcado a medio y largo plazo, que esperemos que no sea muy largo empezar a bajar la presión fiscal que tenemos en el municipio", ha concluido Alconchel.