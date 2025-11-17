La paradoja de los impuestos: La Línea perdería ingresos del Estado si supera los 75.000 habitantes

Cualquier alcalde de España aspira a que el municipio que representa crezca en población y, con ello, en relevancia e ingresos. Todos menos uno: Juan Franco como regidor de La Línea de la Concepción. Si la ciudad linense alcanzase los 75.000 habitantes, sus arcas municipales se enfrentarían hoy a un gran problema porque cambiaría el método de cálculo de la financiación que recibe a través de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) con una fórmula a la postre perjudicial para la localidad.

La Participación de los Ingresos del Estado es una de las principales patas que sustentan el exiguo presupuesto de la localidad. Cada mes, el Estado transfiere a todos los ayuntamientos de España una cantidad por su aportación a la hora de recaudar impuestos. Y ese dinero se puede emplear por los consistorios para lo que necesiten: para pagar nóminas, arreglar calles o pagar servicios públicos. Se trata de una financiación incondicionada que se retiene -en su totalidad o en parte- en caso de deudas con el Estado (Seguridad Social o Hacienda).

En el caso de La Línea, la PIE supone actualmente la entrada de unos 18 millones de euros anuales que se integran en un presupuesto de 63 millones. Equivale a un nada despreciable 28,5% del presupuesto anual. La Junta también dispone de un sistema similar (Patrica).

Cabe pensar que a más población, La Línea percibiría más ingresos de la PIE. Pero no es exactamente así. "El día en que se empadrone el habitante 74.999 ya no querremos a más gente. Lo que le vendría bien a cualquier ciudad, para nosotros sería contraproducente. Sería una situación inédita en España, una tragedia", explicó Franco durante su reciente participación en el décimo Congreso frente al contrabando de tabaco.

Quedan unas 10.000 personas para cumplir ese objetivo, ya que La Línea suma actualmente 64.987 habitantes (datos del INE de 2024), aunque en el medio plazo se prevé un incremento de la población empadronada como consecuencia de la libertad de tránsito entre la ciudad y Gibraltar en la era post Brexit.

Cigarrillos, gasolina y alcohol, en la ecuación

¿Por qué sería perjudicial un incremento de la población en La Línea a la hora de percibir los ingresos de la PIE? La clave radica en el método de cálculo. La PIE establece dos sistemas con los 75.000 habitantes como límite para establecer la frontera entre las grandes ciudades y el resto de localidades.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, el pasado jueves. / Erasmo Fenoy

Por debajo de esta cifra, como la situación actual, las transferencias de la PIE se calculan ponderando al 75% la población censada, según el INE. Y el 25% restante se determina con la capacidad recaudatoria del impuesto sobre vehículos (al 12,5%) y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), también al 12,5%. Es decir, en esta fórmula de la PIE tiene gran peso la población (así que cuanta más, mejor) que, a su vez, habita en inmuebles y suele tener coches o motos, por lo que a más residentes, más ingresos del Estado.

Pero por encima de los 75.000 habitantes, el método de cálculo se realiza en función de varios parámetros en los que La Línea no despunta. En primer lugar, se tiene en cuenta la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y La Línea tiene la recaudación más baja de toda España entre las localidades de más de 50.000 habitantes, ya que buena parte de sus habitantes percibe sus ingresos como trabajadores en Gibraltar.

También intervienen en este método de cálculo la recaudación por la venta de tabaco, hidrocarburos y alcohol. "Y aquí la mayoría de la población compra su tabaco, echa gasolina y compra el whisky en Gibraltar. Así que os podéis imaginar qué catástrofe sería para nosotros entrar en ese sistema", apuntó Franco. La recaudación por el IVA también es tenida en cuenta. Y en un escenario de libre tránsito con la colonia, parte de las compras de los linenses igualmente podrían desplazarse hacia la colonia británica. "Seríamos el único municipio donde al incrementarse la población, la PIE bajaría", resumió el alcalde.