Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estrecho de Gibraltar se convirtió en una línea fortificada con la construcción de 579 elementos que conformaron el sistema fortificado contemporáneo del Estrecho. Con el aseguramiento de la frontera con Gibraltar como objetivo prioritario, en La Línea se construyó una triple línea de defensa de la que hoy se mantienen varios búnkeres. El Ayuntamiento linense emprendió hace dos décadas un proyecto para restaurarlos y recuperar un patrimonio histórico que había caído en el olvido en todo el Campo de Gibraltar. Y a finales del año pasado, a propuesta de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkers, decidió dar otro impulso más a la llamada Ruta de los Fortificaciones con la instalación de unos paneles explicativos aportados por la Asociación. Paneles que se han desinstalado solo unos días después de haber sido colocados abriendo un debate en torno a las fortificaciones, su memoria y la forma de representarla.

La construcción de los elementos defensivos fue llevada a cabo por zapadores, obreros cualificados pero, sobre todo, por miles de jóvenes integrados en los Batallones de Trabajadores, que después pasaron a ser Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores y con presencia también de los Batallones de Trabajadores Penados. Mano de obra forzada que se encargó de realizar los trabajos más penosos, como describe el historiador José Manuel Algarbani, que cifra en 15.000 el número de personas incluidas en ellos. Los formaban prisioneros republicanos, jóvenes considerados desafectos al régimen y condenados a penas de prisión. Por ello, la Junta de Andalucía declaró en 2017 las fortificaciones del Estrecho un Lugar de Memoria Democrática.

Esa es la historia que está detrás del debate abierto en torno a la cartelería de cuatro búnkeres de La Línea. La Asociación Ruta de los Bunker, de acuerdo con el Ayuntamiento linense, había preparado para estas cuatro elementos históricos unos paneles explicativos, sobre su función militar, sus características, el contexto de su construcción (el temor a una invasión franco-británica) y también una mención a quiénes los construyeron. “Son el resultado de muchas horas de trabajo en archivos civiles y militares”, explica Ismael Ruiz, presidente de la Asociación. El Consistorio recibió los textos, preparó los paneles y los instaló, pero para sorpresa de Ruiz pocos días después les anunciaron que los iban a retirar. “Nos dijeron que era información sesgada, cuando la hemos tomado de los trabajos de César Sánchez de Alcázar, miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños que se nos ha puesto como ejemplo por parte del Ayuntamiento”, critica. “Consideramos que la información es correcta” y ajustada al espacio existente, asegura defendiendo el trabajo realizado.

La concejal de Participación Ciudadana, Ceferina Peño, rebaja la tensión. “Hemos retirado los paneles porque la información se queda corta, no porque esté tergiversada”, asegura. La edil explica que se ha hecho después de que el Foro por la Memoria llamase la atención sobre la ausencia de un contexto histórico. “El Foro plantea que es necesario que se explique que fueron construidos con mano de obra penada, represaliada, en el contexto de una dictadura. Este es un Lugar de Memoria Histórica y es necesario que haya una referencia a esa historia. No obstante, entiendo que la Asociación no tenía por qué estar en esa perspectiva, lo han hecho desde otra”.

¿Por qué se instalaron entonces los paneles? La concejal señala que “se trata de una decisión que se tomó desde el área de turismo, desde un punto de vista de información al visitante, sin un debate previo. Cuando se vio que estaban incompletos se consideró que lo más adecuado era retirarlos”.

Los búnkeres permanecen ahora sin cartelería, pero el Ayuntamiento asegura que va a instalarse y que se aprovechará el trabajo hecho por la Asociación, pero uniendo otro elaborado por el Foro por la Memoria. Esta entidad ha remitido ya una propuesta al Consistorio, que tendrá que ver ahora la mejor forma de recolocar la cartelería y cerrar el debate.