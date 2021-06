La Junta de Andalucía, en respuesta a preguntas de Europa Sur, ha aclarado que la colección de objetos prehistóricos incautada en el domicilio particular de un linense dentro de la operación Arrow, realizada de manera conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional, no puede ser trasladada al Museo José Cruz Herrera de La Línea, al tratarse de un museo monográfico y no disponer de sección de arqueología. El alcalde de la ciudad, Juan Franco, había solicitado este miércoles que las piezas se trasladasen a uno de sus museos.

Tanto el museo linense como el Museo Municipal de Algeciras, donde se han trasladado el casi millar de piezas que acumulaba el coleccionista y que había obtenido en el mercado negro, forman parte de la Red de Museos de Andalucía, pero solo el algecireño cuenta con una sección arqueológica, por lo que desde la dirección del mismo han solicitado su depósito temporal en el mismo hasta que haya una resolución judicial.

"El museo Cruz Herrera de La Línea, único en la ciudad linense registrado en la Red de Museos de Andalucía fue creado en 1970 por el Ayuntamiento de la ciudad para albergar la colección de cuadros de José Cruz Herrera, hijo predilecto de la localidad, que fue donada por el pintor a su pueblo natal para que se crease un museo monográfico dedicado a su obra con el fin de que pudiera ser conocida y disfrutada por sus conciudadanos. La donación se formaliza el día 30 de enero de 1971", han explicado desde la Junta.

"Los fondos del Museo consisten en la colección donada por su autor, compuesta por más de cien cuadros que representan una parte importante de la producción pictórica de José Cruz Herrera y que reflejan las distintas etapas de su trayectoria artística. Vista estas disposiciones, no podría alojar los restos incautados", han añadido, descartando la posibilidad de que se traslade la colección a sus dependencias.