Juan Franco anuncia más inversiones para La Línea en 2024

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha realizado este miércoles un balance del año 2023 durante un desayuno con los medios de comunicación. Sobre el pacto con el PP en la Diputación y la Mancomunidad, el regidor ha indicado que se cumple "a rajatabla" con muchos proyectos de inversión que se derivan del mismo.

A nivel de la Junta de Andalucía, Franco ha informado de que existe una partida de 1 millón de euros, mediante una enmienda en los Presupuestos, destinada al acondicionamiento de la carretera del Cementerio, en cuyo proyecto de desdoble también se continúa avanzando. Además, ha señalado que se está a la espera del documento de Declaración Estratégica Final, último paso para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Como proyectos ya en ejecución o en fase de redacción, el alcalde ha relatado la reciente adjudicación del proyecto de obras del nuevo estadio de atletismo, que incorpora una galería de tiro olímpico, además de la construcción de un nuevo pabellón polideportivo en Punto Ribot, la adecuación de la zona exterior y aledaños del Mercado de la Concepción, la adjudicación de la segunda fase del proyecto Ciudad Amable en el entorno de la plaza de toros, además de diferentes partidas de inversión en los presupuestos de Diputación que se destinarán a otra serie de objetivos muy importantes.

En la actualidad, el Ayuntamiento trabaja en las obras de adecuación de la estación de autobuses y se han cristalizando proyectos muy emblemáticos como el del Mercado o el Estadio Municipal. Con respecto a este último, Juan Franco confía en que la inauguración pueda llevarse a cabo en septiembre de 2024. Las instalaciones han supuesto una inversión de 8 millones de euros, de los que la Junta ha aportado 5.950.000 euros.

A ello habría que unir la próxima terminación del parking disuasorio que rodea al Estadio Municipal, con una gestión de promoción del deporte en la ciudad que ha supuesto albergar competiciones muy destacadas en diferentes categorías, destacando el hecho de que la ciudad vaya a ser meta final de una etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía.

Sobre el anuncio de la Junta de Andalucía de cerrar la Residencia de Tiempo Libre, el alcalde reconoció que supuso una sorpresa después de haber rubricado un pacto de gobierno en el que se consignaba que el edificio ampliaría su temporada de apertura. No obstante, señaló que existen planes que pasan por la concesión de su explotación a una cadena hotelera. Con ello, se lograría una inversión para la mejora del inmueble, este se mantendría abierto todo el año y cambiaría la situación de la plantilla al transformar los contratos de unos 40 trabajadores fijos discontinuos en jornada completa, junto a la recolocación de este personal más otros 50 (fijos actualmente) en otros centros de trabajo de la Junta con déficit de personal. Además, se crearían de 100 a 150 puestos de trabajo y La Línea aumentaría sensiblemente su oferta hotelera. El alcalde no ocultó su temor en que estos proyectos no cristalicen y la residencia Tiempo Libre quedara cerrada.

El futuro de la Residencia de Mayores de Santa Margarita de la Diputación de Cádiz fue otro asunto tratado por Juan Franco, quien aseguró aseguró que la institución provincial prevé destinar 400.000 euros del presupuesto de 2024 para culminar las acometidas de los suministros y 900.000 euros para la dotación de equipamiento. A partir de ahí y para su puesta en marcha explicó que, según el pacto, “tendrá el mismo trato que las otras dos". "¿Cuál va a ser ese mismo trato? No lo sé. Eso tendrá que decidirlo la Diputación. Si esta está cerrada, tendrá que cerrar las otras dos; si las otras dos siguen abiertas en régimen público, esta también, o si deciden sacar tres concesiones. Todas con el mismo trato”, manifestó. La decisión se conocerá en los primeros meses de 2024.

Como proyectos para 2024 está la demolición interior del Hospital Municipal, donde se ubicará la nueva sede judicial de la ciudad. A continuación, se cederá a la Junta de Andalucía para la construcción de los juzgados, según el acuerdo alcanzado con la Consejería de Justicia. “La idea es redactar el proyecto en 2024 y que haya consignación presupuestaria de la Junta en 2025 para una obra que puede prolongarse más de un año”, informó el alcalde.

Con respecto al edificio del antiguo hospital, el primer edil ha informado de que la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del inmueble, continúa sin aceptar su reversión desde el Servicio Andaluz de Salud. De momento, se ha realizado una tasación del edificio en 8 millones de euros, que en opinión del alcalde "hace completamente inviable cualquier explotación de las instalaciones".

En otro orden de cosas, ha citado iniciativas como En La Línea Música que están teniendo una gran aceptación ciudadana.

Otra de las expectativas municipales para 2024, al margen de las inversiones de 2 millones de euros realizadas en La Colonia, es la terminación de otra “obra millonaria” en este ámbito que arranca desde la calle Ángel, en el cruce con Colón hasta terminar en Concha Espina, que se prevé finalice en el primer trimestre del año.

Continuado con las mejoras en saneamiento y alcantarillado, Franco destacó el proyecto de trasvase del alcantarillado desde la playa hasta la carretera, en el tramo que transcurre por la Avenida de la Banqueta a la rotonda de San Bernardo en la calle Pavía, obra en la que se invertirán más de un millón de euros.

Además, está previsto acabar la obra de la Avenida de la Banqueta, que abarca desde el Paseo Marítimo de Levante hasta la Casa Cuartel de la Guardia Civil, y los trabajos para la evacuación de aguas residuales con la dotación de una nueva Estación de Bombeo en la rotonda del Tanatorio.

Por otro lado, se trabaja en la redacción de un nuevo plan de asfaltado para el que se busca financiación y en el capítulo de obras en marcha se espera la terminación del proyecto de la avenida de España y La Atunara.

También, se actuará para el acondicionamiento de un parque público en el Camino de la Ermita, la demolición del puente de la Plaza de la Constitución y la demolición de la segunda fase del bulevar, una vez que los comerciantes se trasladen al nuevo Mercado.

Finalmente, el alcalde ha confirmado además que espera el arranque de otras obras como la redacción del proyecto de acondicionamiento del parque Princesa Sofía, Fuerte de Santa Bárbara e implantación de cámaras en los 160.000 metros cuadrados que discurren en la nueva Zona de Bajas Emisiones del centro de la ciudad, desde la Avenida de España a López de Ayala, Granada y Clavel.