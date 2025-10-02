Juan Franco agradece a Albares el trabajo sobre Gibraltar y confía en que el acuerdo reconozca la singularidad de La Línea

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha valorado como “muy positiva” la reunión mantenida este jueves 2 de octubre en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la sede del Palacio de Viana. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales al término del encuentro, el regidor ha subrayado que el tratado alcanzado entre la Unión Europea, Reino Unido y España sobre el futuro de Gibraltar “va a repercutir en la ciudad de una manera directísima”.

Franco ha agradecido expresamente que Albares hubiera aceptado recibirle en solitario, tal y como solicitó, “ante la situación que nos toca afrontar como la ciudad más afectada por el Brexit en toda Europa, como el propio ministro declaró en una de sus últimas ruedas de prensa”. El alcalde ha subrayado que el acuerdo, cerrado el pasado 11 de junio, “ha sido tremendamente complejo” y que en ocasiones “se veía muy lejano”, pero se ha mostrado convencido de que abre “una oportunidad histórica para solventar muchos de los problemas que arrastra nuestra ciudad desde hace siglos”.

"En la reunión, le hemos hecho entrega al señor ministro del memorándum que se realizó en los últimos meses"

“Al desmantelarse las instalaciones de aduana, nuestros trabajadores y nuestras empresas podrán seguir operando con normalidad”, ha explicado Franco, quien también ha destacado que el acuerdo contempla “la situación de los pensionistas, de nuestros trabajadores transfronterizos y de todas aquellas reivindicaciones que trasladamos en el memorándum que elaboramos en junio y que hoy hemos entregado personalmente al ministro”.

Ese memorándum, ha recordado, incluye aportaciones de colectivos locales como Astex, la Organización de Productores Pesqueros o la Universidad de Cádiz, y ha servido para trasladar al Gobierno “los desafíos, preocupaciones y oportunidades” que se abren con el nuevo escenario.

"El calendario que estaba previsto se nos confirma que sigue adelante. Es decir, que esperamos llegar a finales de año, a final del otoño, prácticamente, con la firma del tratado"

El alcalde linense ha agradecido el “magnífico trabajo” desarrollado por el Gobierno para sacar adelante un acuerdo que “parecía improbable” y aseguró que el calendario previsto “se mantiene”: publicación del texto antes de final de 2025 y difusión de los detalles que marcarán el futuro de la frontera. En este sentido, ha confiado en que “a finales de otoño” pueda firmarse el tratado y ratificarse por los órganos competentes, de manera que se empiecen a aplicar las medidas previstas.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, con Albares en la visita que efectuó el ministro en 2024. / Europa Press

“Esperamos que nuestras reivindicaciones no caigan en saco roto y que La Línea vea reconocida su singularidad de una forma real y efectiva”, afirmó. El regidor ha incidido también en que ha trasladado al ministro la importancia de las cuestiones sociales, en particular la situación de pensionistas y trabajadores, y ha valorado positivamente que Exteriores trabaje en la creación de un fondo social específico para la ciudad.

“Es un mensaje de tranquilidad, que nos permite poner sobre la mesa los problemas que nos preocupan y seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos”, ha resumido Franco, quien ha reiterado su agradecimiento al ministro Albares “por la atención que ha tenido con nosotros y por el trabajo llevado a cabo para cerrar este acuerdo”.

Un acuerdo histórico que borra la frontera

El pacto alcanzado el pasado 11 de junio supone un cambio sin precedentes en la relación entre Gibraltar y La Línea. La desaparición física de la Verja y la integración de facto del Peñón en el espacio Schengen convertirán a la ciudad gaditana en la puerta de entrada a la Unión Europea para miles de trabajadores y visitantes diarios.

El nuevo marco implicará que los controles se trasladen al puerto y aeropuerto gibraltareños, garantizando la libre circulación de personas y mercancías. Con ello, se abre la puerta a una conurbación transfronteriza que transformará el modelo urbano, económico y social de La Línea, históricamente marcada por su condición de “ciudad frontera”.

La oportunidad que representa la desaparición de la Verja obliga a repensar el futuro de La Línea en términos urbanísticos y estratégicos. El Ayuntamiento defiende que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana debe adaptarse a una ciudad conectada, sin límites físicos con Gibraltar, preparada para absorber un incremento de la movilidad, la presión residencial y la demanda de suelo para usos logísticos y de servicios.

El reto es mayúsculo: pasar de ser borde a convertirse en nodo. Para ello, La Línea necesitará financiación estable, infraestructuras modernas y un marco de cooperación institucional que permita responder al aumento de población flotante y a la demanda de servicios sociales, sanitarios y educativos que el nuevo escenario traerá consigo.

El alcalde Juan Franco insiste en que el acuerdo sobre Gibraltar debe ser “una palanca de transformación” para su ciudad. Reclama que el Ayuntamiento esté presente en los órganos de gobernanza del tratado y que el municipio cuente con recursos suficientes para atender el incremento de servicios públicos que derivará de la apertura fronteriza.