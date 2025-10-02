Los representantes aduaneros de La Línea piden información sobre su futuro con el tratado de Gibraltar

El presidente del colegio de Agentes de Aduanas y representantes aduaneros de La Línea y Algeciras, Antonio Varela, demanda claridad sobre el futuro papel que desempeñarán las aduanas en el tránsito de mercancías hacia y desde Gibraltar cuando se apruebe y entre en vigor el tratado que regirá la relación de la colonia con la Unión Europea.

El trabajo de este colectivo es servir de enlace entre las empresas profesionales de importaciones y exportaciones y las aduanas, asesorar en los trámites aduaneros y representar a los operadores en las gestiones aduaneras. Siete empresas en La Línea, entre 50 y 60 personas, se ven afectadas por esta decisión.

“Al principio se dijo que la aduana iba a desaparecer, que iba a haber libre circulación de personas y mercancías. Ahora, la representante de la Comisión Europea y Jefa adjunta del Grupo de Trabajo sobre el Reino Unido, Clara Martínez, ha asegurado que habrá Puestos Fronterizos. Lo que pedimos es que no filtre temas si no hay texto, que haya transparencia y comunicación para que sepamos cuál es nuestro futuro”, valora.

Varela se refiere a la reciente comparecencia de Martínez en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, en la que desveló que que España será la encargada de aplicar el Código Schengen en Puestos Fronterizos Designados, y que estos podían hallarse o no en las mismas instalaciones aduaneras actuales. De hecho, está sobre la mesa la posibilidad de un tercer puesto en Málaga o Valencia, encargado también de la inspección de mercancías para que estas cumplan con la legislación europea.

Se supo así alguna pincelada del futuro tratado, aunque la funcionaria europea resaltó que “aún no hay texto”. A algunos, como Antonio Varela, la noticia le sorprendió.

El presidente del colegio reconoce que la incertidumbre no hace más que crecer. “No sabemos qué va a ser del futuro de nuestras empresas. Algunos estamos en el ocaso de nuestra profesión, pero otros muchos aún les queda carrera por delante. No sabemos si tenemos que seguir invirtiendo en las empresas, si debemos pensar en algún plan de reconversión o simplemente echar el cierre”.

Varela asegura que le va a escribir personalmente a la representante de la Comisión Europea y Jefa adjunta del Grupo de Trabajo sobre el Reino Unido, “para que venga a La Línea y dé las explicaciones aquí” y añade “que se deje de filtrar información, lo que tenga que decir sobre el acuerdo que lo diga claramente, y que lo explique aquí, a las personas y grupos que realmente nos afecta”.

El representante de los agentes se ha mostrado sorprendido además por la noticia del tercer puesto aduanero es Málaga o Valencia. “Si la aduana ahora mismo está funcionando perfectamente aquí, no entendemos cuál va a ser la función de los Puestos Fronterizos Designados (Designated Border Control Posts o BCPs por su acrónimo) y menos aún poner otro tan lejos como en Málaga o Valencia. ¿Qué sentido tiene? Queremos saber el por qué”.

El presidente del colegio asegura que entienden que haya una evolución con toda esta situación, que un tratado que afecta a cientos de miles de personas no va a contar únicamente con cómo afecta a estas empresas y sus trabajadores, pero piden por lo menos comunicación, explicaciones, “para saber a qué atenernos”.

“Hay cientos de declaraciones diarias y un centenar o dos de camiones cada día cruzan la frontera a Gibraltar. El pan, el gasoil, el butano, si hay alguna obra… todo eso cruza por La Línea dirección al Peñón. Necesitamos saber qué va a ser del futuro de nuestras empresas, necesitamos que vengan a La Línea y nos expliquen qué va a suceder”, explica Varela.