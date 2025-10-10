La Línea homenajea a Confecciones Navarro tras 47 años de dedicación a la moda masculina

El Ayuntamiento de La Línea y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apymell) han entregado este viernes sendos reconocimientos oficiales a José Luis Navarro Aragón, propietario de Confecciones Navarro, comercio de proximidad que acaba de cesar su actividad tras 47 años de apertura al público.

El alcalde, Juan Franco, acompañado por el concejal de Comercio, Alfonso Lozano, ha entregado una placa al propietario como reconocimiento a su labor durante casi medio siglo. De toda su trayectoria, 45 años el comercio ha permanecido en su ubicación de la calle San Pablo, esquina Isabel la Católica.

La presidenta de Apymell, Rosa Denis, también ha entregado un reconocimiento a Navarro, destacando la trayectoria del comercio como uno de los más veteranos del municipio, especializado en moda masculina.

Franco y Denis han trasladado su agradecimiento a la familia Navarro por los años dedicados a promover la calidad del comercio de proximidad y minorista en la ciudad.