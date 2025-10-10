La Línea acogerá en noviembre un torneo de baloncesto con las selecciones femeninas de España, Italia y Francia

La Línea de la Concepción se convertirá en noviembre en el epicentro del baloncesto internacional. El Pabellón Polideportivo Municipal será escenario de un Torneo Internacional que reunirá a tres de las grandes potencias europeas: España, Francia e Italia.

La selección española absoluta femenina, dirigida por Miguel Méndez, y subcampeona del último Eurobásket, disputado el pasado junio en Grecia, se medirá a Italia el 14 de noviembre y a Francia el día 16, en un triangular de máximo nivel que podrá seguirse en directo a través de Teledeporte.

El combinado nacional aprovechará la cita para realizar una concentración en La Línea del 9 al 16 de noviembre, dentro de su preparación para el PreMundial de marzo en Puerto Rico, donde España buscará una de las plazas para el Mundial de Alemania 2026.

La Federación Andaluza de Baloncesto ha felicitado al Ayuntamiento de La Línea y a la Diputación de Cádiz por su apoyo decidido al deporte y su apuesta por acoger eventos de primer nivel.