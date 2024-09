Antonio Torremocha lleva hasta La Línea más de 40 años de afición por la pintura

La Línea/La vida de Antonio Torremocha (Algeciras, 1950) está ligada a libros, legajos, planos y toda suerte de documentos. Pero también a las pinturas. Una faceta del doctor en Historia Medieval quizás menos conocida por el público en general pero que su círculo más cercano disfruta desde hace décadas. En las paredes de las casas de sus hijos, familiares y amigos más íntimos cuelga una parte de su extensa obra pictórica que arrancó a mediados de los años 70 con unos cuantos óleos pintados por afición a los que pronto siguieron decenas de acuarelas, su técnica favorita.

"La acuarela es una pintura rápida, con mucha luz y muy divertida de hacer. Así que pronto dejé el óleo, ya que hacer un cuadro me llevaba más de un mes y medio, y me pasé a las acuarelas", explica el historiador, escritor y colaborador de Europa Sur, que prepara una exposición retrosprectiva de su obra en La Línea. La muestra Acuarelas y dibujos (1976-2018) permanecerá expuesta en la sala temporal del Museo Cruz Herrera de la ciudad linense desde el viernes 13 de septiembre al domingo 13 de octubre. La inauguración oficial tendrá lugar a las 19:30.

Torremocha, quien previamente ha expuesto en Algeciras (2007 y 2012) y Tetúan (2018) además de haber participado en muestras colectivas en Jerez y Grazalema, toca prácticamente todos los géneros: botánica, paisajes naturales, urbanos o bodegones. "Aunque desde que me jubilé me dedico más a la novela histórica, lo cierto es que tengo una obra amplia de más de cuatro décadas de afición. Fue la directora del museo linense, Mercedes Corbacho, quien me propuso esta retrospectiva", detalla el autor. Así, Torremocha ha pedido a esos familiares y amigos cercanos (entre ellos el recientemente fallecido Juan Antonio Matas) que descuelguen de sus salones algunas de las obras más significativas para que el público pueda contemplarlas. Entre ellas, una muy fidedigna reproducción del Hotel Reina Cristina, la imagen elegida para el cartel de la exposición, que posee su hija y a la que ya le han salido posibles compradores. "No pensaba vender. La acuarela del Cristina fue un regalo a mi hija", reconoce.

El cartel de la exposición, ilustrado con el Hotel Reina Cristina.

En total, Torremocha mostrará 30 obras: el óleo Anciano bebiendo café, de corte tenebrista; seis dibujos a lápiz y bolígrafo y una amplia serie de acuarelas con temáticas como paisajes urbanos y naturaleza, inspirados en parajes de Los Barrios, Castellar, Grazalema o Tetuán, así como plantas y flores. "Exponer en una sala como el Cruz Herrera, con paredes blancas donde las acuarelas lucen, es un placer. Un pintor que se precie debe tocar todos los palos", detalla, en referencia a la variedad de temáticas y técnicas.