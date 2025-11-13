El alcalde de La Línea destaca la equiparación fiscal con Gibraltar como clave para erradicar el contrabando de tabaco

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha participado este jueves en el X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, organizado por Altadis-Imperial Brands en el Palacio de Exposiciones, donde ha analizado uno de los problemas estructurales más graves que afectan al Campo de Gibraltar: el tráfico ilícito de tabaco procedente de la colonia británica.

Franco ha subrayado que la equiparación fiscal de los precios del tabaco entre España y Gibraltar, uno de los puntos clave del acuerdo firmado entre Europa y el Peñón el pasado junio, representa un avance fundamental en la lucha contra esta actividad delictiva. "Va a servir para que no haya un atractivo económico con el contrabando de tabaco, pudiendo así erradicar por esa vía esa actividad ilícita", ha explicado el primer regidor.

Un problema con raíces profundas en la sociedad linense

El alcalde ha sido tajante al describir la magnitud del problema: "El contrabando de tabaco no es solo un tema de evasión fiscal, sino algo estructural y con muchas raíces". Franco ha alertado sobre la percepción social que persiste en algunos sectores de la población, donde todavía existe "la idea de que traficar con tabaco no es malo", una creencia que dificulta enormemente los esfuerzos por erradicar esta práctica.

La situación cobra especial gravedad por el perfil de quienes se dedican a esta actividad. "La gente que se dedica a esto tiene muy baja formación", ha señalado el alcalde, quien ha advertido sobre un fenómeno aún más preocupante: el contrabando de tabaco actúa como "cantera o entrenamiento" para que muchas de estas personas "acaben cayendo en las redes de narcotráfico", convirtiéndose así en la antesala de delitos más graves.

Consecuencias dramáticas para la seguridad ciudadana

Las implicaciones del contrabando van mucho más allá de lo económico. Franco ha recordado las "situaciones graves de inseguridad" que ha vivido la ciudad, con "carreras enloquecidas de motos con cajas de tabaco" que ponen en riesgo a los ciudadanos. El alcalde ha mencionado específicamente el caso más trágico: la muerte de un policía local en 2018 por causas relacionadas con esta actividad delictiva, un suceso que marcó un punto de inflexión en la conciencia colectiva sobre la gravedad del problema.

La ubicación fronteriza de La Línea ha convertido al municipio en el epicentro de esta problemática. "Como frontera con la colonia británica, hemos estado soportando durante décadas las consecuencias negativas del contrabando de tabaco", ha lamentado Franco, quien reconoce que parte de la población "históricamente se ha dedicado a esta actividad".

Coordinación institucional y resultados progresivos

El alcalde ha destacado la implicación del Ayuntamiento en la lucha contra esta lacra, especialmente a través de la Policía Local, que trabaja "codo con codo" con la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Desde que llegamos a la alcaldía, el equipo de gobierno está colaborando con todos en esta lucha y haremos todo lo que sea necesario", ha asegurado Franco.

Representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y de la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbres de Cádiz participan en esta jornada, organizada por Altadis-Imperial Brands

Esta coordinación se extiende también a otras administraciones, como la Junta de Andalucía, con quien colaboran en la implantación de zonas Eracis+ destinadas a atender barriadas desfavorecidas. "Los frutos creo que poco a poco, lentamente, se están dando", ha valorado el primer regidor, aunque ha pedido mantener la implicación de todas las instituciones "para evitar que situaciones que hemos tenido en el pasado se vuelvan a repetir".

El drama de los estancos: solo tres para 70.000 habitantes

Uno de los datos más reveladores del impacto del contrabando es la práctica desaparición de los estancos legales en la ciudad. Franco ha calificado de "ridícula" la situación actual: quedan únicamente tres estancos para una población de 70.000 habitantes. "El consumo de tabaco es malo para la salud pero está permitido", ha argumentado el alcalde, quien ha explicado que la competencia desleal del comercio ilícito ha provocado el cierre masivo de estos establecimientos.

Como medida paliativa, el Ayuntamiento está "reconduciendo la venta de tabaco en kioscos" del municipio, con el apoyo de la Policía Local, que realiza un trabajo "duro e intenso". Franco espera que "una vez normalizada la situación", los estancos vuelvan a abrir sus puertas en la ciudad.

El X Congreso frente al contrabando de tabaco, organizado por Altadis-Imperial Brands, que se celebra este jueves en La Línea. / Erasmo Fenoy

Altadis advierte de un repunte del contrabando en 2025

Por su parte, Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis Imperial Brands, ha presentado datos preocupantes del primer semestre de 2025 que muestran un incremento en el contrabando de tabaco, aunque ha pedido "no ser alarmistas" hasta confirmar si se trata de "algo puntual" o de un cambio de tendencia real.

Según los últimos datos, el comercio ilícito se sitúa en torno al 10,2%, con un dato especialmente inquietante: las falsificaciones representan un 1,7% de ese total y están en aumento. "Cuando uno consume un producto falsificado, desconoce la composición del mismo. En el caso de nuestros productos, sí que se conoce la composición", ha advertido Ingelmo.

La directiva de Altadis también ha hecho referencia a la operación policial conocida el pasado miércoles sobre el desmantelamiento de una red dedicada al contrabando de tabaco desde Sevilla, expresando su preocupación por "el atractivo que está teniendo España como destino de estas fábricas ilegales". No obstante, ha aclarado que en ninguna de las operaciones detectadas "el tabaco tiene origen español", descartando que proceda de las plantaciones extremeñas.

Jerome du Chuffaut, presidente ejecutivo de Altadis, este jueves en La Línea. / Erasmo Fenoy

La Línea, epicentro del debate sobre el contrabando

Franco ha valorado muy positivamente que su ciudad se convierta en "epicentro de foros de discusión con cuestiones como esta, que nos atañen". El congreso se desarrolla durante este jueves con tres mesas de ponentes, donde participan miembros de las Fuerzas de Seguridad que luchan contra el contrabando de tabaco.

En la tercera mesa, el propio alcalde abordará la situación con Gibraltar y las perspectivas tras el acuerdo firmado el pasado junio, un pacto que, según sus palabras, puede marcar un antes y un después en la lucha contra una actividad ilícita que ha condicionado la vida de La Línea durante generaciones.