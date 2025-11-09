Gibraltar: El suculento negocio del contrabando de tabaco

Material incautado durante una operación de la Guardia Civil en La Línea contra el contrabando de tabaco, en junio de 2025.

Hoy traemos un plato fuerte más propio de un almuerzo que del habitual desayuno con churros. El nivel es el de un suculento potaje de tagarnina, que ya entramos en fechas de ello. Y es que nuestra vicepresidenta y ministra de Hacienda tuvo a bien visitar a la Mancomunidad de Municipios para reeditar el convenio de apoyo para obras hidráulicas y gestión de residuos, dentro de su incansable campaña electoral para no perder un asiento con el que poder vivir del IRPF del contribuyente. Preguntada por el acuerdo fantasma, de sus contestaciones se pueden inferir cositas muy interesantes.

Respondía la señora Montero que el acuerdo propiciará cierta homogeneización en el tratamiento fiscal para que no haya perjuicio del comercio de la comarca y avanzaba la puesta en marcha de una línea de ayudas directas al comercio y la industria. Mal empezamos, si va a hacer falta que se den ayudas directas es porque la homogeneización fiscal no va a ser tan homogénea.

Si la solución a la desigualdad fiscal es la dación de ayudas, estas serán pan para hoy y hambre para mañana. Es menester, primero, que las ayudas sean suficientes como para evitar la desleal competencia gibraltareña y segundo, que las limosnas siempre son finitas y el día que falten, las diferencias en las condiciones económicas entre norte y sur de la Verja seguro que serán más acuciantes.

Parece ser que la vicepreesidenta -y líder del PSOE andaluz- ha tenido acceso al contenido del tratado, me pregunto si habrá sido con una güija por delante, y mencionaba que la fiscalidad del tabaco se ha trabajado con el objetivo de acabar con el contrabando procedente de Gibraltar. Parece ser que aparte de los laureados de Exteriores, el Ministerio de Hacienda también ha participado en la cocción del acuerdo.

Hace decenios que la devolución del IVA debería haber restringido a los gibraltareños, puesto que muchos de ellos, 'de facto', residen en la UE

Lo que llama la atención es que se pretenda vendernos que este tratado es la solución al contrabando de tabaco. Tienen una inusitada insistencia por presentar el acuerdo fantasma como la solución a todos los problemas. No se dan cuenta de que lo que consiguen con ello es poner en evidencia que les consta la existencia de unos problemas que no han sabido o no han querido solucionar, por lo que no resulta creíble que nos vendan el acuerdo como el bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura; si es así ¿por qué no lo emplearon con anterioridad?

La competencia en la represión del contrabando cae de lleno en el Ministerio de Hacienda, donde se dispone de un cuerpo policial dedicado en exclusiva a estos quehaceres, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), y hasta la fecha más bien poco se ha hecho a este respecto, no por falta de ganas del SVA, sino por la desidia y/o incompetencia del nivel político que lo dirige.

La devolución del IVA

En el ámbito del Ministerio de Hacienda hay muchas actuaciones que se podrían haber dispuesto para reducir la brecha económica existente con la colonia y poco o nada se ha hecho. Un ejemplo claro lo tenemos con la devolución del IVA. Hace decenios que esta posibilidad se debería haber restringido a los gibraltareños, puesto que muchos de ellos, de facto, residen en la UE.

Hay gibraltareños que devuelven el IVA de un paquete de pipas por no dejar un euro en la UE. Si ustedes practican deportes tan de moda como el ciclismo o el pádel sabrán de la existencia de gibraltareños siempre dispuestos a venderle una bicicleta o una pala de pádel de una marca top, a un precio mucho menor, dada la rebaja de IVA a la que ellos tienen acceso, mientras a los españolitos de a pie no hacen más que incrementarnos los impuestos.

Poco importa la situación económica de las familias que vivían de los estancos si, al fin y al cabo, en Madrid se sigue recaudando

El Ministerio de Hacienda asistió impasible al deambular de planeadoras y otras embarcaciones de todo tipo descargando tabaco en las playas de Levante de La Línea como si se tratara de una recreación del desembarco de Normandía. Presenciaron el cierre de estancos en toda la provincia de Cádiz provocado por el contrabando de labores de tabaco desde Gibraltar.

Todos esos puestos de trabajo perdidos, poco importaron al Gobierno, y esto puede deberse a que más del 90% del tabaco contrabandeado desde Gibraltar llega a la colonia a través de la Aduana española, donde paga impuestos especiales y aranceles al exportarse con fines comerciales. Estos pagos pasarán a engrosar los sobres de lechugas, chistorras o folios. Poco importa la situación económica de las familias que vivían de los estancos si, al fin y al cabo, en Madrid se sigue recaudando, directamente, sin el riesgo de que cualquier empresa sise del IVA a repercutir, el dinero destinado a los sobres.

Un agente de Aduanas vigila la entrada y salida de Gibraltar con un escáner móvil camuflado en una furgoneta, un dispositivo llamado Medusa. / A. Carrasco Ragel / Efe

En la colonia sucede lo mismo: en decenios solo ha habido un par de ocasiones, si no recuerdo mal, en que Gibraltar ha reportado la importación de tabaco intentando eludir el pago de impuestos. Desde Catalan Bay, el tabaco puede circular sin problemas dirección a la playa del Sardinero de La Línea; ahora bien, ni se les ocurra meter tabaco en Gibraltar sin pagar impuestos en la aduana llanita.

Ahora pregúntense que ocurriría si el tabaco exportado a Gibraltar no retornase a España de matuteo. La respuesta es fácil: en ambas aduanas se dejaría de tarifar por tabaco. ¿Van viendo el business y quién se lleva el cash? Aquellos españoles y llanitos que se dedican al endémico negocio del contrabando de tabaco están haciendo el caldo gordo a los gobiernos de ambos lados de la Verja.

Y es que el contrabando de tabaco es una de las columnas que soportan la economía de la tostada untada por los dos lados. Si se acaba con esos ingresos no van a tener con qué pagar, por ejemplo, su sanidad, que no la de los trabajadores foráneos, a estos la sanidad se la pagamos los de aquí con la trimestral y el IRPF. ¡El contribuyente británico no está para eso!

Los ciclomotores con cajas de tabaco que atravesaban o sobrevolaban la Verja, camparon a sus anchas por La Línea, ocasionando innumerables problemas de circulación al no respetar señales de tráfico alguna, ni zonas peatonales o áreas infantiles. Llegaron a ocasionar el fallecimiento del oficial de Policía Local Víctor Sánchez, sin que el Ministerio de Hacienda hiciera nada al respecto.

La solución al circuito de ciclomotores locos en que se había convertido el Parque Princesa Sofia de La Línea no surgió del Ministerio de Hacienda, vino de la mano de Interior con la modernización del control de la Valla y, muy probablemente, no perseguía esa finalidad, sino que se trató de una solución sobrevenida. La señal que esto nos deja es que no hay nada más efectivo contra la parasitaria economía gibraltareña que someter la colonia al estricto cumplimiento de la legalidad.

Apedreamiento en plenas negociaciones

Los contrabandistas gibraltareños, que a pesar de lo que diga su ministro principal, haberlos haylos, lapidaron a dos agentes del SVA en presencia de Policías de Gibraltar sin que estos movieran un dedo, y en el Ministerio de Hacienda, ni pestañearon. Si los apedreados hubieran sido de Exteriores, seguramente lo hubieran solucionado condecorándolos.

Y todo esto sucedió en plenas negociaciones y no se amagó ni con levantarse de la mesa, ni se cumplió la ley sellando el pasaporte de los gibraltareños hasta que su policía dejase la vida contemplativa y sacase las manos de los bolsillos para entregar a los lanzadores de guijarros con un lacito puesto. Lo que sea que deje claro que no se van a tolerar esos desmanes, pero por lo que se ve en los ministerios carecen de la más mínima dignidad.

El mayor despropósito en materia de contrabando ha sido el permitir que cientos de jóvenes se inicien en esta ilícita actividad, que es la escuela previa al grado de contrabandista, que supone el tráfico de drogas

La medida paliativa a todos estos despropósitos que se ha encontrado en Hacienda es subir cada día más el valor del tabaco que porta un contrabandista y que distingue su actuación entre delictiva o multa. A este ritmo, solo Papá Noel durante la Nochebuena va a ser capaz de transportar suficiente cuantía de tabaco contrabandeado como para terminar detenido por contrabandista. Mientras tanto, se podrá dejar al reno Rodolfo pastando en la Reserva Natural de Monte Calpe, siempre que sea capaz de pastar al estilo caprino, que lo que es pastos de hierba en ese Monte, hay entre pocos y ninguno.

La escuela del narco

El mayor despropósito en materia de contrabando ha sido el permitir que cientos de jóvenes campogibraltareños se inicien en esta ilícita actividad que la escuela previa al grado de contrabandista, que supone el tráfico de drogas. A lo bueno uno se acostumbra muy rápido, y traer del lado oscuro a un joven que gana mucho por trabajar poco es muy complicado si lo que se le ofrece como alternativa es trabajar 10 horas diarias por un sueldo que no llega al millar de euros. Eso, cuando tiene la suerte de encontrar ese empleo.

Dejen los discursos floreados y vacíos de contenido, al estilo Todo son buenas noticias en nuestras relaciones con el Peñón, y dennos más soluciones. Dejen las limosnas y luchen por una igualitaria fiscalidad entre ambos lados de la Verja, será lo mejor para los campogibraltareños y lo agradecerá la alcancía común, que se ahorrará el pago de dádivas.

El británico soló tirará la parte de la Verja que coincide con el recinto aduanero. Fuera de eso, la Verja seguirá como está

La gran mentira se incluía en la afirmación de que hacer caer la Verja es la pretensión y aspiración que durante tantas décadas han tenido todos los vecinos del Campo de Gibraltar para permitir la libre circulación de personas, de trabajadores, tanto en La Línea como en Gibraltar. Del lado norte de la Verja nadie aspira a su caída. En mi opinión esto es una invención de Exteriores para poder vender que se ha logrado un avance en la cuestión de soberanía y no presentarse, como hasta ahora ha hecho, con las manos vacías después de casi cinco años de negociaciones, que no han producido nada, más allá de servirles para justificar dietas.

La caída de la Verja es la piel de cordero bajo la que desde Gibraltar esconden el lobo de la fluidez fronteriza sobre la que se erige su economía parasitaria. Vuelvo a recordarles que el británico soló tirará la parte de la Verja que coincide con el recinto aduanero. Fuera de eso, la Verja seguirá como está, que para eso es suya, y es lo que conviene a sus intereses.

Lista de paraísos fiscales

La polémica vino cuando a la vicepresidenta Montero se le ocurrió condicionar la salida de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales a la firma del acuerdo fantasma. Parece ser que la lectura de estas palabras ocasionó un repunte en el vertido de aguas fecales gibraltareñas al mar. Cuentan que en los bufetes se rasgaban las camisas exclamando entre sollozos que la eliminación de Gibraltar de esa lista se había acordado en el momento en que el tratado fiscal Gibraltar/España entró en vigor el 4 de marzo de 2021, y no estaba vinculada a la negociación del tratado entre el Reino Unido y la UE.

Una tienda de venta de tabaco en Gibraltar. / Fran Montes

El problema es que en Corea del Sur no están acostumbrados a que se les trate como ellos tratan a los demás. Pero no vayan a creer que esto es un inteligente ardid negociador de nuestra vice. Yo lo achaco más a lo que pasa cuando uno habla de oídas y se tira a la piscina sin saber si hay o no agua en ella. Recuerden la efectividad de hacerles cumplir la ley.

El colofón vino al día siguiente cuando desde la Junta de Andalucía se empezó bien señalando la falta de trasparencia y eficacia del Gobierno central en el asunto Gibraltar. La cosa se torció cuando se aseguraba que "desde el Gobierno andaluz llevamos años preparando a la ciudadanía y a las empresas para mitigar los efectos del Brexit mediante planes y acciones concretas". Señor consejero, muéstreme esos planes y acciones concretas, que se me han escapado.

El embudo: ancho y estrecho

No les distraigo más, que nuestro potaje de tagarnina debe estar casi listo. Aunque no puedo despedirme sin mencionar la mayor fechoría cometida por el Ministerio de Hacienda en el contencioso gibraltareño, la aplicación de esa ley del embudo por la que se somete al mayor de los escrutinios fiscales a aquellos que diariamente se desplazan a Gibraltar para ganarse un sustento y que le exploten manteniendo el nivel de vida de Gibraltar a costa de sus derechos sociales (sanidad, educación, jubilación), mientras el lado ancho del embudo se reserva para todos aquellos defraudadores fiscales que evaden el pago de impuestos gracias a la red de bufetes gibraltareños.

¿Cuándo una campaña de Hacienda que rescate todos esos impuestos que no están pagando? Claro que es muy difícil acreditar que viven en España o se llevan folios y chistorras a Gibraltar

Ancho del embudo para todos esos gibraltareños que residen en España sin pagar impuestos. ¿Para cuándo una campaña de Hacienda que rescate todos esos impuestos que no están pagando? Claro que es muy difícil acreditar que viven en España o se llevan folios y chistorras a Gibraltar cuando no se sellan los pasaportes, ¿Por qué será? ¿Prosperidad compartida?

¿Cuándo se pondrá la lupa sobre toda esa ingente cantidad de sociedades patrimoniales que residen en la colonia para esconder los verdaderos propietarios de bienes en España y ver si están al corriente de sus obligaciones tributarias? Hoy en día, pulsando un par de teclas, el Ministerio de Hacienda tiene una radiografía completa de cualquier lector, siempre que su árbol genealógico no tenga ramas en Monte Calpe; o cobre dinero público en Extremadura y se vaya a vivir a Portugal; o compre pisos a nombre de sus hijos menores siendo asesor de un ministerio. Por lo que sea, en estos casos, las teclas de Hacienda no funcionan. Hacienda no somos todos, somos casi todos.

Recuerden en el Ministerio de Hacienda que la igualdad en la aplicación de la ley exige a las autoridades no ocasionar ni consentir discriminaciones en el cumplimiento de la ley por parte de los administrados.

Y ya sí, a por las tagarninas.