La Junta critica la “falta de transparencia y concreción” del Gobierno sobre el futuro acuerdo fiscal con Gibraltar

El consejero de Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha criticado las declaraciones realizadas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su reciente visita a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en las que indicó que el futuro tratado sobre Gibraltar facilitará "cierta homogeneidad fiscal" entre la colonia británica y la comarca y permitirá además acabar con el contrabando de tabaco. Bernal ha calificado sus palabras de “decepcionantes e insuficientes”, al considerar que “carecen de contenido concreto y de consideración hacia los ciudadanos y empresas de la comarca”.

“El Gobierno de España vuelve a acudir al Campo de Gibraltar sin ofrecer medidas tangibles ni soluciones efectivas”, ha afirmado el consejero. “Después de casi cinco años desde la aprobación del Brexit, los vecinos del Campo de Gibraltar merecen realismo y hechos, no nuevas promesas. Resulta un ejercicio de cinismo político presentarse ahora ante los andaluces para anunciar que los problemas se resolverán en base a un acuerdo que nadie conoce ni ha podido evaluar”.

Bernal ha lamentado la “falta de transparencia y eficacia” del Ejecutivo central, al que acusa de no haber cerrado aún un acuerdo que garantice la igualdad fiscal y económica entre ambos lados de la Verja. “De las palabras de la ministra se desprende una preocupante falta de compromiso. Habla de una futura homogeneización fiscal sin ofrecer detalles, plazos ni compromisos reales”, ha denunciado.

El titular de Andalucía Exterior ha reprochado además al Gobierno una “deslealtad institucional” por excluir a la Junta de Andalucía de las conversaciones sobre un asunto que, ha recordado, “afecta directamente al territorio andaluz y a sus competencias”.

“Desde el Gobierno andaluz llevamos años preparando a la ciudadanía y a las empresas para mitigar los efectos del Brexit mediante planes y acciones concretas”, ha señalado Bernal. “Sin embargo, el Ejecutivo central ha mantenido a Andalucía al margen de la negociación, mientras el Gobierno británico sí ha contado desde el primer momento con el Ejecutivo de Gibraltar, con el beneplácito del Gobierno de España”.

Bernal ha advertido de que “el secretismo con el que la ministra Montero se refiere a un acuerdo que sigue siendo una incógnita anticipa una más que probable cesión ante los intereses andaluces y nacionales, con el único objetivo de presentar la retirada de la Verja como un logro político, al precio que sea”.

“Andalucía no pide privilegios, sino justicia, transparencia y respeto”, ha concluido el consejero, quien ha exigido “un acuerdo real, conocido y justo para los ciudadanos del Campo de Gibraltar y para España”, que garantice “la equidad fiscal, el empleo y la competitividad del territorio”.