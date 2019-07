Prodean deberá buscar un nuevo recinto tras la venta de la parcela de Torrenueva

Los voluntarios de las protectoras Prodean y Animal in need deberán buscar unos nuevos terrenos para mantener activo el refugio de animales que ambas entidades gestionan en la zona de Torrenueva, en La Línea.

La parcela que ocupaban desde hacía años gracias a un acuerdo verbal entre su propietario y el recientemente fallecido Peter Koekebakker, uno de los activistas destacados de Prodean conocido popularmente como Pedro el Holandés, ha sido vendida.

Prodean ya anunció semanas atrás que los terrenos se encontraban a la espera de que apareciese algún comprador, si bien el colectivo inició una recogida de fondos con la intención de recaudar los 165.000 euros en los que, inicialmente, había sido valorado el suelo para evitar una mudanza que ahora será forzosa. La entidad ha logrado hasta el momento unos 126.000 euros, principalmente por donaciones llegadas desde Holanda.

"El propietario había prometido a nuestro abogado, Robert Lassche, que tendríamos tiempo hasta el 31 de agosto de 2019 para reunir el dinero de los terrenos. Pero inesperadamente aumentó mucho el precio de venta en pocos días. El pasado viernes ofrecimos un precio más que razonable y al comienzo de esta semana se nos ha informado de que ha sido vendido", relata Prodean en su cuenta de Facebook.

Prodean y Animal in need reconocen que barajaban este escenario, por lo que ahora comenzarán la búsqueda de un nuevo solar con los fondos recaudados. Para este plan B, las protectoras pretenden que tenga unas dimensiones similares al actual (unos 10.500 metros cuadrados) pero deberán construir nuevas instalaciones para dar cabida a los animales, lo que elevará los costes. Por ello, reclaman que no cesen las aportaciones económicas.

Los dos colectivos esperan tener cierto margen de maniobra para poder culminar el proceso de compra y construcción del nuevo recinto.

El Gato Andaluz pide ayuda

La asociación El Gato Andaluz lo tiene bastante más difícil. Esta entidad, especializada en el control de colonias felinas mediante el método CES (captura, esterilización y suelta) comparte una zona de la parcela de Torrenueva con Prodean pero carece de capacidad para afrontar su futuro en solitario.

"Nuestra asociación siempre se vincula a Prodean, pero en realidad lo único que nos vincula con ellos son nuestros fines por el bienestar animal y la misma parcela que hemos compartido durante estos últimos nueve años. Somos una asociación independiente y local. Al contrario que ellos nosotros no tenemos el respaldo de ninguna fundación en el extranjero", apuntan.

Actualmente tienen unos 90 gatos y han gestionado la adopción de unos 1.500 felinos en casi una década. "Necesitamos la ayuda de todos para poder seguir adelante. No estamos al amparo de ninguna fundación, nuestra fuerza son nuestros socios y padrinos pero ahora nos encontramos al pie de una montaña que debemos escalar", apuntan.

Este colectivo solicita donaciones para poder establecerse en otro lugar de la ciudad ante el próximo desalojo del solar de Torrenueva.