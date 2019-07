La muerte de Pedro el Holandés sumió en la tristeza a toda una comunidad de amantes de los animales en La Línea y en todo el Campo de Gibraltar. Peter Koekebakker, alma mater de la protectora Prodean y Animal in need, falleció el pasado marzo tras haber salvado en los últimos quince años a miles de perros y gatos –entre muchas otras especies– ayudado por un abnegado grupo de voluntarios.

Sin tiempo apenas para sobreponerse del duro golpe y del vacío, los activistas de Prodean y Animal in need tratan de mantener en pie su legado pese a que la situación dista de ser la más favorable. Con el fallecimiento de Peter también expiró un acuerdo verbal que mediaba con el propietario de los terrenos que utiliza la protectora para su refugio en el Camino de Torrenueva.

“El propietario de la parcela colocó el día de la cremación de Peter un cartel de venta. Un día después de su muerte decidió dejarnos en la calle. Todos los acuerdos verbales habían muerto junto con Pedro. La crueldad de este gesto nos golpeó a todos como una bomba”, revelaron los voluntarios de Prodean el pasado 30 de junio a través de las redes sociales.

“Hemos estado solucionando todos los aspectos de la protectora sin Peter. Intentando mantenernos a flote y con la tremenda presión sobre nuestra espalda de poder encontrar una solución para salvar nuestro refugio. Sin solución, el propietario no quiere nada más que vender el terreno. Y si no lo compramos nosotros entonces se lo venderá al mejor postor”, subrayó la protectora hace unos días. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo para tratar de reunir fondos suficientes como para adquirir la parcela antes de que apareciera un comprador o para buscar un nuevo emplazamiento.

No parecía fácil: hacían falta más de 156.000 euros para adquirir el solar de Torrenueva, a razón de unos 15 euros por metro cuadrado. Y ese fue el argumento con el que Prodean comenzó hace unos días una cuestación de fondos: “¡Por 15 euros podemos comprar un metro cuadrado de terreno!”. A ese ritmo, hacían falta 10.400 donantes.

Pero los milagros –a veces– existen. La precaria situación de Prodean y Animal in need llegó rápidamente hasta Holanda, el país en el que miles de animales rescatados por Peter y su equipo encontraron su segunda oportunidad junto con otras naciones europeas como Alemania. Un reportaje publicado en la prensa holandesa esta semana ha permitido dar a conocer la situación en el país y engrosar los compromisos de donación hasta los 126.000 euros en apenas una semana. La salvación de Prodean y Animal in need está un poco más cerca pero no está del todo conseguida.

Por descontado, la entidad sigue abierta y receptiva a todo tipo de donativos: comida, lejía y bolsas de basura son siempre los elementos más necesarios ante el volumen de animales que acoge el refugio. Cada cierto tiempo los benefactores acuden hasta Torrenueva cargados con sacos de pienso y utensilios, lo que anima a los voluntarios a seguir recopilando fondos.

“Estamos abrumados y seguros de que el resto todavía es factible. Todavía falta una gran cantidad para alcanzar la meta, pero hemos recibido más promesas de donación y, por lo tanto, pronto anunciamos en los próximos días una buena noticia”, han anunciado los voluntarios a través de las redes sociales. El legado de Peter y su ejemplo siguen vivos.