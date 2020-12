El sector de la hostelería de La Línea está al límite. Y lo ha vuelto a poner de manifiesto este lunes. Una numerosísima representación del empresarios y trabajadores del sector, con el respaldo de muchos ciudadanos y del equipo de Gobierno -con su alcalde Juan Franco a la cabeza- han protagonizado durante una media hora una movilización en la Plaza de la Iglesia, con sentada simbólica incluida, organizada por Alaho (Asociación Linense de Autónomos de Hostelería). Ayudas directas y la supresión de lo que han dado en llamar la Ley Seca (el cierre obligado de muchos locales de seis a ocho y media) son sus principales reivindicaciones.

Sonido de cacerolas, de pitos, de bocinas, pancartas pidiendo ayudas (SOS Hostelería) y carteles de ‘Se vende bar con deudas, razón Junta de Andalucía’ preñados de un enorme simbolismo, globos de color negro… todo invitaba este lunes a empatizar con la difícil situación que viven los hosteleros linense, que han salido a la calle por segunda vez para lanzar un angustioso grito de socorro y para advertir a las administraciones, pero muy especialmente al Gobierno autónomo, que las medidas para evitar la expansión del Covid-19 (coronavirus) que vienen tomando con bares, restaurantes, cafeterías y ocio nocturno les lleva “a la ruína más absoluta” en palabras del presidente de Alaho, Santi Macías.

“Lo primero que reclamamos es que lleguen las ayudas directas al sector, pero ya”, subraya Macías. “No podemos aguantar ni un mes más porque la mayoría ya estamos arruinados o al borde de estarlo”.

"Que no anuncien más ayudas a las que a la hora de la verdad no podemos acceder"

“No sirve de nada que nos den más coba, que los políticos salgan por la televisión anunciando ayudas que a la hora de la verdad la mayoría no podemos acceder ”, denuncia. “Está el ejemplo de que para recibir el dinero que hay para los establecimientos de ocio nocturno no pueden acceder a él las sociedades, cuando el noventa por ciento de esos locales están administrados por sociedades”.

“Obviamente esa es una fórmula para hacer ver que llega un dinero cuando en realidad no dan nada”, abunda. “Lo poco que han hecho es alargar los ERTE, que al final solo vale para que no aumente la lista de parados, porque al empresario no le beneficia, ya que en otro caso se vería obligado a despedir a la gente”.

“Estamos muy cansados de que nos mientan y aunque estamos cansados de las promesas tanto del Gobierno central como de la Junta, lo que sí es cierto es que la Ley Seca que se ha decretado en Andalucía ha acabado con nuestras perspectivas de tener un respiro en estos días previos a la Navidad”, recalca Macías.

“Lo único que han conseguido es que la gente a las seis de la tarde se vaya a hacer botellón a los parkings, a terrenos, a sus casas… y así sí que se producen aglomeraciones y no en nuestros locales, en los que nosotros velamos por que se cumplan las normas”, insiste.

“No se entiende que en Andalucía haya un nivel menor de contagio que muchas otras comunidades, pero las restricciones, sobre todo con la hostelería, sean muy superiores”, finaliza.