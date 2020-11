Los hosteleros de La Línea lanzan un grito de socorro ante las medidas por el coronavirus

Es un grito de socorro. Urgente. Tanto que ni la falta de autorización de la Subdelegación de Gobierno, que alegó precisamente que no lo era, pudo evitar que decenas y decenas de familias de La Línea que viven de los bares, restaurantes y locales de ocio nocturno se concentraran en la Plaza de Iglesia para expresar que se encuentran al límite. Que necesitan ayuda. Que las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía, que les obliga a cerrar las puertas a las 18:00, se los puede llevar por delante.

La concentración la había convocado la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería (Alaho) para las 19:00. Antes de las 18:00 emitió un comunicado en el que explicó que se le había negado la autorización para realizarla alegando que no era de carácter urgente y que tenía que haberla solicitado hace diez días. La protesta fue desconvocada pero, claro, muchas personas no se enteraron y acudieron a la cita. Allí fue también la directiva de Alaho con Santi Macías, su presidente, a la cabeza para explicar qué había ocurrido y, en cualquier caso, informar de las reivindicaciones del sector a quien quisiera escucharlas. Tanta gente se reunión que antes de las 19:00 ya se oían los cánticos y mensajes a favor de la hostelería por todo el centro de La Línea.

Muchas personas de otro tipo de comercios y ciudadanos en general se sumaron a la concentración. No en vano hay muchas carnicerías, pescaderías, fruterías, etcétera que se ven directamente afectadas por el cierre de los bares y restaurantes linenses a las 18:00 de la tarde. "Si yo no trabajo, tu no cobras", se leía en varias pancartas.

Hacia las 19:00, la comitiva partió por la calle Real y se disolvió 15 minutos después. La Policía Nacional impidió que se moviera por un recorrido que intentaron realizar hasta llegar a la Casa Consistorial. El Ayuntamiento de La Línea, a través de su alcalde, Juan Franco, ya había expresado su adhesión a esta movilización en la que se piden tanto cambios en las medidas como ayudas directas.

"S.O.S. Sin ayudas nos arruinan". Alrededor de una pancarta con este mensaje marcharon muchos ciudadanos de La Línea. Otros se asomaban a los balcones y ventanas para mostrar su apoyo a los hosteleros, que este mismo jueves conocieron que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba un paquete de 660 millones de euros que se destinarán a los sectores económicos afectados por las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia.

La práctica totalidad de todos los dueños de bares y restaurantes, pero también cocineros y camareros acudieron a una protesta que fue imparable. Entre los participantes se encontraba Manuel Moreno, Manolo el del Copo, embajador del turismo del Campo de Gibraltar.

En el manifiesto que finalmente no se leyó se detalla: "Somos el colectivo más estigmatizado y castigado cuando existen numerosos estudios que señalan que del contagio del virus no somos los responsables. Nos cierran, nos ponen medidas drásticas pero nuestros políticos no están a la altura, como sí ocurren en otros países, con medidas económicas a la hostelería que nos permitan sobrevivir".

Estas medidas no pueden dilatarse. Sn urgentes o será demasiado tarde. Urgentes, sí. Como la concentración de los hosteleros de este jueves. Como su llamada de socorro.