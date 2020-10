Helenio Lucas Fernández Parrado, concejal del equipo de gobierno linense, abandona este viernes el Hospital comarcal de La Línea, donde se encontraba desde el pasado día nueve tras sufrir una embolia pulmonar, de la que se ha respuesto satisfactoriamente.

Helenio Fernández, uno de los pilares de La Línea 100x100 desde su fundación, ha expresado a través de diferentes redes sociales su agradecimiento a todos los que le han hecho llegar mensajes de afecto y se han preocupado por su estado de salud en este periodo, que han sido innumerables.

El edil, de 66 años, significa que durante este periodo se ha sentido “amparado y reconfortado por los que, a pesar de las distancias de seguridad, habéis expresado vuestros buenos deseos hacia mí”.

“Y eso hay que agradecerlo, especialmente ahora que marcho para casa de la mano de Pilar, mi esposa, mi amiga, mi compañera del alma, compañera, y de mi hijo, a todos cuantos de una u otra forma habéis apostado por mi recuperación: desde los vecinos de la calle Italia, que me auxiliaron en un primer momento, pasando por los de la ambulancia que me trajeron al hospital, donde todos sus profesionales me han tratado con exquisita profesionalidad y afecto, hasta los que habéis estado atentos, preguntando y expresando vuestras buenas intenciones”.

“Ese chute de energía no voy a decir que resucita a un muerto, que no ha llegado a tanto, pero, como publicita una poco recomendable bebida energética, te da alas, ganas de seguir viviendo y fuerza para seguir echando una mano en lo que se pueda”, finaliza el edil, exguardameta de la Real Balompédica y exentrenador del CD Calderón y exdirectivo del extinto Club Baloncesto Linense (CBL).