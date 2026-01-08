Jimena recupera la conexión a internet y estudia pedir la declaración de zona catastrófica por la borrasca Francis

Jimena de la Frontera vuelve a respirar. Tras casi cinco días sin poder hacer una llamada, enviar un mensaje o conectarse a internet, el municipio ha recuperado este jueves, 8 de enero, las telecomunicaciones que la borrasca Francis arrebató el pasado domingo 4 de enero. Una desconexión total que ha paralizado la vida del pueblo y ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los servicios esenciales ante fenómenos meteorológicos extremos.

Las cifras hablan por sí solas: 280 litros por metro cuadrado cayeron en un solo día sobre esta localidad del Campo de Gibraltar, provocando inundaciones que anegaron carreteras, viviendas e infraestructuras eléctricas. El río Hozgarganta se desbordó con tal virulencia que obligó a evacuar a 17 familias, que afortunadamente pudieron regresar a sus hogares al día siguiente.

Pero el agua no solo inundó calles y casas. También se llevó por delante algo tan básico como la posibilidad de comunicarse. Durante más de cuatro interminables días, Jimena ha permanecido en una especie de limbo digital del siglo XXI: sin cobertura móvil, sin internet, sin línea telefónica. Las farmacias no podían procesar recetas electrónicas, los cajeros automáticos dejaron de funcionar, el Ayuntamiento se vio imposibilitado para realizar trámites telemáticos y el centro de salud experimentó problemas operativos.

"Hemos estado totalmente incomunicados", lamenta el alcalde Fran Gómez en declaraciones a Europa Press, sin ocultar su indignación ante una situación que califica de "increíble y vergonzosa". Y es que para el primer edil, lo más alarmante no es solo la avería en sí, sino "la pasividad y sobre todo la falta de comunicación por parte de las compañías telefónicas cuando hoy en día los consideramos servicios esenciales".

El problema, además, no es nuevo. Ya en 2025, Jimena sufrió una situación similar tras lluvias torrenciales que dejaron al municipio igualmente aislado digitalmente durante varios días. Una recurrencia que ha llevado al alcalde a anunciar que solicitará reuniones urgentes con las operadoras telefónicas que prestan servicio en la zona para buscar "una solución permanente" y evitar que la historia se repita cada vez que llueve con intensidad.

La solución implementada el miércoles por la tarde es, de momento, provisional. Tras estar en contacto con la Junta de Andalucía, se instaló una línea temporal que ha permitido restablecer el servicio, pero queda pendiente una reparación definitiva que garantice la estabilidad de las comunicaciones ante futuras adversidades meteorológicas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento no se queda de brazos cruzados. Está estudiando solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de zona catastrófica, una medida que permitiría acceder a ayudas y recursos para hacer frente a los cuantiosos daños materiales. "Creemos que se reúnen las condiciones para solicitarlo", confía Gómez, quien hace un repaso de los estragos: caminos rurales completamente intransitables, viviendas sumergidas bajo el agua, infraestructuras eléctricas dañadas que han provocado apagones, y una carretera que conecta con Algeciras que quedó cortada, dejando al pueblo literalmente aislado.

Las familias afectadas están recibiendo apoyo municipal, y desde el Ayuntamiento se ha instado a los vecinos a presentar las correspondientes reclamaciones ante las empresas suministradoras o la Oficina de Atención al Consumidor. Porque más allá de las infraestructuras, están las personas: aquellas que vieron cómo el agua entraba en sus casas, las que no pudieron trabajar por falta de conexión, las que no pudieron comunicarse con sus familiares para decirles que estaban bien.

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, siguió de cerca la situación desde el Puesto de Mando Avanzado establecido en San Roque, decretando el regreso de las familias evacuadas una vez que las condiciones de seguridad lo permitieron.

Ahora, con las telecomunicaciones restablecidas y las aguas del Hozgarganta volviendo a su cauce, Jimena de la Frontera trabaja contrarreloj para recuperar la normalidad.