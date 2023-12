El tribunal de Gibraltar revoca su decisión inicial y emite una orden de detención contra el pescador Jonathan Sánchez

Giro de 180 grados en el caso del pescador linense Jonathan Sánchez en apenas unas horas. La Corte de Magistrados de Gibraltar ha decidido emitir una orden de detención contra el pescador, quien no se ha presentado este viernes al juicio al que había sido citado en el Peñón por supuestamente vulnerar las leyes de la colonia respecto a la pesca.

La Justicia gibraltareña revoca así la decisión que había adoptado por la mañana justo en sentido contrario. En un primer momento, la Corte acordó fijar una nueva fecha para la audiencia, el 2 de febrero de 2024, y ordenó entregar la citación por correo certificado al existir controversias sobre la correcta notificación al procesado.

De hecho, el pescador sostiene que la citación judicial nunca llegó a su domicilio, en contra de lo que es preceptivo. Sánchez sospecha que esto ocurrió porque hay un error en la dirección que obra en poder de las autoridades gibraltareñas o, directamente, porque tienen una que no es correcta. La convocatoria se la tuvieron que entregar en mano, de madrugada y en plena mar, agentes de la Royal Gibraltar Police.

El cambio en la postura de la Corte de Magistrados se ha producido después de que la Corona asegurara al tribunal que la citación había sido entregada en mano por agentes de la Policía Real de Gibraltar el pasado 27 de octubre, además de haber sido enviada por correo previamente, según el diario Gibraltar Chronicle.

La decisión de la Corte de Magistrados incrementa el riesgo de que se produzca una nueva crisis diplomática en torno a un caso por el que los funcionarios de Exteriores españoles y británicos han pasado de puntillas, ya que llega en un momento en el que la Comisión Europea y Reino Unido están a punto de cerrar un acuerdo sobre el tratado que regule la relación del Peñón con el bloque comunitario, especialmente con su entorno más próximo: el Campo de Gibraltar. Curiosamente, en las conversaciones no se ha hecho mención alguna al conflicto de las aguas, que en el contexto de la reclamación de la soberanía no tendrá mención expresa en el tratado.

La justicia gibraltareña quiere procesar al pescador linense por supuestamente pescar con redes en aguas que el Peñón reclama como británicas y España defiende que están bajo su soberanía. El patrón del barco Mi Daniela se enfrenta a cargos por vulnerar las leyes de conservación y navegación de Gibraltar, ya que según su legislación la pesca con redes y rastrillos está prohibida.

Sin embargo, el Gobierno de España entiende que el pescador no tiene que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña por faenar en un caladero cercano a Punta Europa puesto que se trata de aguas bajo soberanía española y sometidas "solo a las leyes españolas". Así se lo notificaron por escrito el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca tras las consultas realizadas por la Organización Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil-La Línea (OPP 72).

En la notificación, Exteriores y Pesca le comunicaron que la citación para un juicio es un "requerimiento que no tiene validez", según explicó el propio pescador, puesto que la supuesta infracción denunciada no contraviene la normativa española, que es la que confirma que debe aplicarse en ese espacio marítimo.

Aunque Exteriores afirma que no le "corresponde" dar a Jonathan Sánchez "instrucciones" sobre si debía acudir o no al juicio, sí que aseguró que no encuentra "motivos" para que un ciudadano español tenga que someterse a un sistema judicial extranjero por una actividad realizada en España. En cualquier caso, afirma, seguirá realizando las "gestiones diplomáticas" correspondientes para intentar solucionar el conflicto.