El gobernador de Gibraltar desvela que la UE y Reino Unido quieren un principio acuerdo en Navidad

El gobernador de Gibraltar, sir David Steel, afirma que todas las partes involucradas en las negociaciones del tratado entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido sobre la relación del Peñón con su entorno quieren alcanzar un principio de acuerdo como muy tarde en Navidad.

En declaraciones a Gibraltar Today, Steel aseguró que, de lograrlo, permitiría pasar a redactar el tratado final antes de Semana Santa.

Esta semana, los ministros de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y Reino Unido, David Cameron, mantuvieron una reunión sobre la negociación, que lleva meses parada a la espera de que culminaran las elecciones generales en España y Gibraltar.

Albares afirmó que ve muy cerca el acuerdo, al que le quedan “aspectos específicos, puntuales”, aunque sin un horizonte temporal definido a corto o medio plazo. El uso conjunto del aeropuerto de la Roca es, según dijo, el principal punto de fricción con Reino Unido para alcanzar un acuerdo.

El responsable español de Exteriores recordó que en junio de 2024 que viene habrá elecciones europeas. También deberá haber comicios en Reino Unido antes del 28 de enero de 2025, por lo que, si no se cierra la negociación antes de estas fechas, la firma del acuerdo se dilataría, como ha ocurrido con las elecciones celebradas en los últimos meses en España -y la demora en formar Gobierno- y Gibraltar.

“Estamos tan cerca que ya lo que quedan son aspectos específicos, puntuales. España ha puesto sobre la mesa un acuerdo global, de todos los aspectos que rigen la vida cotidiana de Gibraltar y el Campo de Gibraltar para consolidar esa zona de prosperidad compartida y todos son igualmente importantes. De lo que se trata es encontrar fórmulas que sean eficaces para conseguir ese objetivo que todos queremos. Cada vez estamos más cerca. Sobre un horizonte temporal no soy capaz de darlo en estos momentos. Con las instrucciones que hemos dado al equipo negociador se retomarán unas negociaciones que han estado paralizadas unos meses. Pero llevamos tiempo hablando sobre la propuesta española y no debería dilatarse más porque es una situación absolutamente transitoria y así está pensada. La situación normal debería ser el acuerdo, o si Reino Unido no quisiera el acuerdo, la aplicación de la legislación Europea”, explicó el responsable de Exteriores.

“España ha puesto un acuerdo equilibrado y generoso que responde a todas las necesidades y a todos los puntos que tienen que estar en ese acuerdo, que tiene que ser global para lograr esa zona de prosperidad compartida, con la que está de acuerdo Reino Unido. Y a partir de ahí no hay diferencias en el contenido del acuerdo, pero hay que buscar fórmulas. Hemos tenido una conversación a nivel político y ahora de lo que se trata es que el acuerdo se sustancie en un contenido escrito, y eso lo hacen los equipos negociadores. Hoy hemos avanzado porque David Cameron ha mostrado esa voluntad. Hemos hablado de aspectos concretos sin que haya habido tirantez o disputa al respecto. Estamos los dos focalizados en encontrar las fórmulas correctas paras que las ideas políticas puedan concretarse en aspecto que sean eficaces y prácticos para que pueda arrancar esa prosperidad compartida”, sentenció.