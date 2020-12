Un centenar de trabajadores transfronterizos serán los primeros españoles en recibir la vacuna de la Covid-19

Un centenar de trabajadores transfronterizos en Gibraltar, entre los que son aplastante mayoría los linenses y los residentes en La Línea, serán los primeros españoles en recibir la vacuna de la Covid-19, que llegará al Peñón en cuestión de días. Los primeros en vacunarse serán las personas mayores de 80 años y el personal de servicios sociales y sanitarios de las residencias de mayores, la Agencia de Servicios Sociales y las empresas subcontratadas que les atienden. La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) estima que hay unos 100 españoles que trabajan en este sector.

El Reino Unido fue el primer país en aprobar el uso de emergencia de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la firma estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech y espera comenzar a aplicarla a partir de la próxima semana. Gibraltar, como territorio británico, espera recibir al menos 35.000 dosis de la vacuna, que se conservarán en refrigeradores especiales que las mantendrán a los -70 grados Celsius necesarios.

Europa Sur ha consultado entre algunos trabajadores de centros de mayores y de servicios de ayuda a domicilio cómo se ha recibido la noticia entre los empleados del sector. Estos se dividen casi a partes iguales entre los que quieren recibir la vacuna cuanto antes y los que prefieren esperar un poco más debido al temor de que puedan sufrir algunos efectos secundarios. La vacuna, según han indicado trabajadores del sector, será voluntaria. En la actualidad, a los empleados sociosanitarios se les realiza un test a la semana, que en este caso es obligatorio.

El control de los centros residenciales para mayores ha sido clave para contener la mortalidad en el Peñón, que solo suma cinco muertes relacionadas con la Covid-19, tres de ellas de usuarios de estos centros en un periodo entre el 11 y el 19 de noviembre. En la actualidad, las residencias para la tercera edad se encuentran libres del virus.

Encuestas

El hecho de ser los primeros en recibir la esperada vacuna no es motivo de alegría entre todos. En una encuesta realizada entre el 20 y el 27 de noviembre por YourSay en colaboración con el departamento de Salud Pública y el diario Gibraltar Chronicle, el 46% de los participantes dijo que se pondría la vacuna, el 36% respondió que la rechazaría incluso si la Autoridad Sanitaria la ofreciera gratis y el 18% indicó que no sabe.

Las razones para no recibir la vacuna fueron las preocupaciones sobre los efectos secundarios a largo plazo (38%) y el rápido desarrollo de la vacuna (28%). De los que no deseaban vacunarse, el 27% afirmó que lo aceptarían si fuera un requisito para poder viajar.

La encuesta Efectos y consecuencias del coronavirus (II) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborada entre el 23 y el 26 de noviembre con entrevistas a 2.131 personas, tampoco arroja que ser de los primeros en recibir la vacuna sea del agrado de todos. Un 55,2% prefiere esperar a conocer los efectos de la vacuna contra el coronavirus, frente al 32,5% que sí se la administraría inmediatamente. Además, solo el 8,4% de los encuestados no quiere vacunarse en caso alguno.

La vacuna en Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar anunció el pasado miércoles, después de que el Reino Unido aprobara la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech para su uso en el país, que esperaba recibir al menos 35.000 dosis de la vacuna y que la Autoridad Sanitaria de Gibraltar ya había formalizado acuerdos con el Servicio Nacional de Salud británico para la provisión de la vacuna a Gibraltar lo antes posible.

Fabián Picardo, ministro principal, indicó que “no hay mejor manera de cerrar 2020 que con esta noticia tan sumamente esperanzadora a la que tanto tiempo llevamos aspirando". "Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento en representación de todo el pueblo de Gibraltar a todos los científicos y reguladores que han participado en el desarrollo de esta vacuna de importancia vital", añadió.

"Se trata del primer paso real hacia el regreso a una vida más normal y a volver a reunirnos con nuestros seres queridos, sin olvidar las importantes lecciones que esta terrible pandemia nos ha enseñado. No obstante, incluso con esta fantástica noticia, no debemos bajar la guardia. El virus sigue circulando y la vacuna no constituye una cura. Por favor, sigan protegiéndose a sí mismos y a sus seres queridos, a la GHA y a nuestra economía. Lávense las manos, lleven mascarilla cuando sea necesario y mantengan una distancia segura con los demás”, dijo Picardo.

El director de Salud Pública, Sohail Bhatti, comentó: “Se trata de una excelente noticia, e insto a todo el mundo a aprovechar la oportunidad de vacunarse contra el Covid-19 lo antes posible”.