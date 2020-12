Gibraltar espera recibir al menos 35.000 vacunas contra el Covid-19

El Gobierno de Gibraltar acogió este miércoles "con sumo agrado" la noticia de que el Reino Unido ha concedido la aprobación reglamentaria para la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech para su uso en el país, según especificó a través de un comunicado de prensa.

Se espera que Gibraltar reciba al menos 35.000 dosis de la vacuna, que inicialmente se suministrará a las personas mayores de 80 años y al personal de servicios sociales y sanitarios de los Servicios de Residencia para la Tercera Edad (Elderly Residential Services, ERS), la Agencia de Servicios Sociales (Care Agency) y las empresas subcontratadas que les atienden.

Para almacenar las vacunas, se han facilitado refrigeradores especiales, que las mantendrán a los -70 grados Celsius necesarios. Se espera que estos lleguen a Gibraltar a finales de esta semana.

Tras haber efectuado rigurosas pruebas durante meses, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica (Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority) ha autorizado de forma urgente su uso tras concluir que cumple los estrictos estándares de seguridad, calidad y efectividad. La vacuna ha demostrado una efectividad del 95% en sus ensayos finales.

La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) ya ha formalizado acuerdos con el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) para la provisión de la vacuna a Gibraltar lo antes posible. Aún no se ha confirmado cuándo será, pero se está realizando un gran esfuerzo por garantizar que la vacuna esté disponible en Gibraltar cuanto antes.

Fabián Picardo, ministro principal, sostiene que “no hay mejor manera de cerrar 2020 que con esta noticia tan sumamente esperanzadora a la que tanto tiempo llevamos aspirando". "Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento en representación de todo el pueblo de Gibraltar a todos los científicos y reguladores que han participado en el desarrollo de esta vacuna de importancia vital", añadió.

"Se trata del primer paso real hacia el regreso a una vida más normal y a volver a reunirnos con nuestros seres queridos, sin olvidar las importantes lecciones que esta terrible pandemia nos ha enseñado. No obstante, incluso con esta fantástica noticia, no debemos bajar la guardia. El virus sigue circulando y la vacuna no constituye una cura. Por favor, sigan protegiéndose a sí mismos y a sus seres queridos, a la GHA y a nuestra economía. Lávense las manos, lleven mascarilla cuando sea necesario y mantengan una distancia segura con los demás”, dijo Picardo.

El director de Salud Pública, Sohail Bhatti, comentó: “Se trata de una excelente noticia, e insto a todo el mundo a aprovechar la oportunidad de vacunarse contra el Covid-19 lo antes posible”.