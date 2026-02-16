La Royal Navy vuelve a sacar músculo en Gibraltar con maniobras militares en las aguas en litigio

La Royal Navy volverá a sacar músculo en su base naval de Gibraltar. La Marina Real británica tiene preparadas nuevas maniobras militares en torno a las aguas que rodean el Peñón en el Estrecho, una zona de paso estratégica y escenario de encontronazos con buques de la Armada española. Según informa la Autoridad Portuaria de Gibraltar, este miércoles 18 de febrero, entre las 09:00 y las 13:00, se llevará a cabo un ejercicio militar de superficie (SURFEX) en el marco del aviso 2026 LNTM 011 - RNGS Military Training.

Durante este tramo de horas, la Royal Navy desplegará el patrullero HMS Cutlass junto con una embarcación Arctic 24 RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat). El ejercicio incluirá maniobras a alta velocidad y disparos de fogueo en la zona designada como BGTW. El Cutlass forma parte del Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy y un buque diseñado para operaciones de vigilancia y control marítimo. De hecho, el patrullero encabezó el pasado fin de semana una intensa vigilancia militar con motivo del tránsito del carguero ruso Sparta IV, que ha abandonado el Mediterráneo rumbo al Atlántico escoltado por el buque de desembarco RFS Aleksandr Otrakovsky, perteneciente a la Flota del Norte y que fue monitorizado hace unos días por el BAM Audaz de la Armada Española.

La Autoridad Portuaria del Peñón lanza este aviso a modo informativo para las embarcaciones que naveguen en las proximidades, con el requerimiento de que extremen la precaución durante el horario indicado. Las unidades participantes estarán disponibles para contacto por radio VHF en los canales 16, 12 y 8 durante toda la actividad.

Este tipo de maniobras se repiten cada cierto tiempo en torno a la base naval de la Royal Navy en Gibraltar. La zona en la que se realizará el ejercicio se encuentra en las aguas que Gibraltar y Reino Unido reclaman bajo su soberanía, aunque no están reconocidas por España, que considera que el Tratado de Utrecht de 1713 solo cedió la ciudad, el puerto y sus defensas, pero no las aguas circundantes.

Las maniobras de la Royal Navy han sido objeto de controversia en el pasado. Por ejemplo, en octubre de 2023, una patrullera de la Armada Española fue interceptada por el HMS Cutlass durante un ejercicio militar en estas aguas. El Reino Unido condenó la incursión, calificándola de "acción ejecutiva inaceptable" en sus aguas jurisdiccionales, mientras que España argumentó que el área marítima no estaba incluida en el Tratado de Utrecht.