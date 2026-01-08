Gibraltar invertirá dinero público en propiedades inmobiliarias de Reino Unido para afrontar "las tormentas que puedan azotar a futuras generaciones"

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, anunció en su discurso de Año Nuevo que el Gobierno trabaja en la creación de un fondo soberano de riqueza con el objetivo de reforzar y asegurar las finanzas públicas del Peñón durante las próximas décadas para afrontar "las tormentas que puedan azotar a futuras generaciones". La intención última es reafirmar "la red de protección" creada en el Peñón y que es, según sus palabras, "la envidia de nuestros vecinos". "Vivimos en una nación que da más que la mayoría. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, nuestra atención comunitaria son logros de nuestro esfuerzo colectivo", apostilló el jefe del Gobierno gibraltareño, que reiteró que no volverá a presentarse a unas elecciones y, por tanto, afronta su último año natural en el cargo.

El Peñón intenta prepararse "para afrontar un posible descenso de los ingresos públicos". De forma más inmediata, a causa de la crisis generada en la industria del juego online por la subida de impuestos en Reino Unido.

Según explicó Picardo, el Ejecutivo lleva tiempo trabajando “entre bastidores” en esta iniciativa estratégica y actualmente colabora con "una importante institución del Reino Unido" para diseñar una estructura financiera que genere retornos sustanciales a corto, medio y largo plazo para Gibraltar.

El fondo soberano, que tendrá un horizonte de al menos treinta años, se basará en inversiones inmobiliarias a largo plazo en el Reino Unido. De acuerdo con el ministro principal, estas estructuras no requerirán financiación inicial por parte de los contribuyentes gibraltareños, pero permitirán generar ingresos que se mantendrán dentro de un vehículo de riqueza soberana propiedad de la nación.

Picardo adelantó que ofrecerá más detalles en una declaración formal ante el Parlamento en los próximos meses, donde explicará todos los aspectos del diseño del fondo y presentará proyecciones de ingresos. Estas previsiones, señaló, demostrarán que el proyecto está concebido para producir “beneficios ingentes” para la población de Gibraltar en distintos plazos.

El ministro principal subrayó que el objetivo del fondo no es el gasto inmediato, sino el ahorro a largo plazo, con el fin de fortalecer las finanzas públicas “como nunca antes” y reforzar los fondos de emergencia ante posibles crisis futuras que puedan afectar a las próximas generaciones.

“Estamos hablando de generar literalmente cientos de millones de libras para futuras generaciones de gibraltareños”, afirmó Picardo, destacando que se trata de una oportunidad fruto de la cooperación con socios internacionales y orientada a maximizar el valor colectivo para los hijos y nietos del pueblo de Gibraltar.

El anuncio sitúa la creación del fondo soberano como uno de los ejes centrales de la estrategia económica del Gobierno gibraltareño para garantizar estabilidad, resiliencia y prosperidad a largo plazo.

Fabián Picardo advirtió en su discurso de la necesidad de afrontar con realismo la actual coyuntura económica y replantear el acceso a los servicios públicos en el Peñón. El ministro principal reconoció la existencia de lo que calificó como una “verdad incómoda”: el actual concepto del derecho a los servicios “debe cambiar”. Subrayó que no se puede asumir que los recursos públicos sean ilimitados ni que “el grifo vaya a estar siempre abierto” y que "cualquiera puede llegar y tener derecho a vivir en nuestra geografía preciosa, pero pequeña".

El pasado mes de octubre, el Gobierno de Gibraltar endureció los requisitos legales para obtener tanto la condición de gibraltareño como la residencia en el Peñón. Lo hizo tras detectar "abusos sistémicos" que habían conducido a una "creciente presión sobre las instituciones gibraltareñas provocada por la rápida afluencia de personas en los últimos años".

Además, insistió en que, dada la limitada geografía de Gibraltar, es imprescindible adoptar un enfoque sostenible en ámbitos como la residencia, la vivienda y la sanidad. A su juicio, el sistema debe construirse desde la responsabilidad, priorizando la protección de las personas más vulnerables.

Asimismo, Picardo alertó contra la sobrecarga de los servicios públicos para continuar subvencionando a quienes “ya viven muy cómodamente”, y defendió la necesidad de preservar los recursos existentes para que las futuras generaciones puedan disfrutarlos.

Picardo abordó además el problema inmobiliario (se comprometió a "seguir trabajando para entregar las llaves de 3.000 nuevas viviendas" que acaben con los problemas que sufren algunos gibraltareños para tener una casa). Al referirse a las conclusiones del Informe de la Investigación McGrail publicado recientemente, el ministro principal reconoció que cometió errores durante los "desafíos vividos en 2020". Para garantizar avances, estableció un riguroso plazo de 100 días para aplicar todas las recomendaciones del Informe que competen al Gobierno sobre transparencia y separación de poderes, dos de las cuales ya han sido implementadas por el secretario principal.