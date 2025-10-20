Fabián Picardo da el primer paso hacia su retirada de la política y no se presentará a la reelección como líder del GSLP de Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dará un nuevo paso en su progresiva retirada de la política y no se presentará a la reelección como líder del Gibraltar Socialist and Labour Party (GSLP) el próximo año. Así lo ha anunciado este lunes en declaraciones a la radiotelevisión pública gibraltareña, GBC, antes de comunicar que el partido elegirá cinco nuevos miembros para su Ejecutiva en una reunión general anual que se celebrará el 20 de noviembre en el Ince's Hall.

Picardo confirmó que ya tiene fijada la fecha en la que dejará el liderazgo, marcando el final de una era para el partido que ha encabezado durante casi 15 años. “Es el momento adecuado para dar paso a nuevas ideas y a una nueva generación de líderes”, señaló, antes de subrayar la importancia de la renovación dentro del partido. Su decisión abre la puerta a una contienda histórica: por primera vez en la historia del GSLP, el liderazgo podría ser objeto de competencia abierta, lo que anticipa un periodo de reflexión y posiblemente de transformación dentro de la formación.

Fabián Picardo asumió el liderazgo del GSLP el 20 de abril de 2011, sucediendo al histórico Joe Bossano. Desde entonces ha sido una figura central en la política de Gibraltar como líder del partido y, poco después, como ministro principal. Bajo su dirección, la coalición GSLP–Liberal ganó las elecciones generales en 2011, 2015, 2019 y 2023. En las del 12 de octubre de 2023, la alianza obtuvo 9 de los 17 escaños con cerca del 50 % de los votos.

Su liderazgo ha estado marcado por varios retos considerables para Gibraltar, entre los que figuran la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), las negociaciones sobre la futura relación del Peñón con la UE y con España, así como la gestión de asuntos internos como la economía, la vivienda y la sanidad. Ese contexto ha contribuido a consolidar su figura, pero también a generar expectación sobre su eventual sucesión.

En septiembre de 2023, Picardo declaró públicamente que las elecciones de octubre de 2023 serían la últimas en las que lideraría para el GSLP en unos comicios. "He sido muy claro en que esta es la última vez que lidero a mi partido en unas elecciones generales", dijo. Durante esa misma intervención, señaló que, si tuviera que designar a un posible sucesor, elegiría a la ministra Gemma Arias-Vásquez, anticipando que podría convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de ministra principal de la Roca.

Meses después, en junio de 2024, Picardo reiteró que este mandato sería su último como ministro principal, siempre que el GSLP continuara confiando en él como líder del partido. También desmintió los rumores que apuntaban a una dimisión anticipada tras la eventual firma de un tratado con España, insistiendo en que cumpliría su mandato completo. En noviembre de 2024, durante el congreso anual del GSLP, fue reelegido sin oposición como líder del partido.