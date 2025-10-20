Gibraltar rescata los nombres españoles y llanitos de sus calles más tradicionales

El Ministerio de Patrimonio de Gibraltar ha puesto en marcha la instalación de letreros de azulejo con los nombres en español y llanito de diversas calles del Peñón, como parte de un proyecto más amplio para preservar y promover el multilingüismo, el patrimonio, la cultura y la identidad. Este proyecto pretende recuperar los nombres de calles que se utilizaban habitualmente hasta el siglo XX y que han ido cayendo en desuso debido a la disminución de hablantes de español y llanito en la Roca.

Con esta iniciativa, el Peñón pretende "recuperar la memoria y el legado de las calles que antaño recorrieron y nombraron nuestros padres, abuelos y antepasados". Al hacerlo, se rinde homenaje a su memoria, se respeta el patrimonio y se celebra el tejido cultural que define a Gibraltar. El objetivo es hacer que los nombres de estas calles pasen de lo intangible a lo tangible, garantizando que las generaciones futuras sigan reconociendo y apreciando esta parte de la historia de Gibraltar.

Los nombres de las calles en Gibraltar se oficializaron en la década de 1870, cuando la policía instaló los primeros letreros en inglés. Antes de eso, las calles no tenían nombres formales y solían identificarse por su función, un punto de referencia destacado o un propietario prominente en las inmediaciones. Incluso después de que se asignaron nombres oficiales a las calles, los lugareños continuaron usando los nombres tradicionales en español, que finalmente fueron registrados por Rodolfo Banduryen 1890 y el reverendo Stewart Patterson en su publicación de 1884 en la revista académica Notes and Queries.

A lo largo de los años, historiadores locales como Dorothy Ellicott, Tito Benady, Manolo Galliano y Tito Vallejo han ido ampliando estos registros. Sus inestimables contribuciones proporcionan recursos esenciales para recuperar estos nombres, muchos de los cuales han sido seleccionados ahora para los nuevos rótulos de calle de azulejo. Cada azulejo está acompañado de un código QR a través del cual se pueden consultar datos históricos.

Para crear la lista definitiva, el Ministerio de Patrimonio, en colaboración con Multilingual Gibraltar, interactuó durante el año pasado con numerosas partes interesadas, incluidos el Archivo Nacional de Gibraltar, la Universidad de Cambridge y grupos de debate de gibraltareños. Especial agradecimiento merecen Manolo Galliano y Víctor Hermida por sus aportaciones a través de su libro A Rocky Labyrinth. También Justo Canales y su equipo de Cerámica Rosi en Talavera de la Reina (Toledo), por su artesanía excepcional y su dedicación a la hora de crear estos rótulos de cerámica.