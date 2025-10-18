Fuerte caída del interés inmobiliario en Gibraltar tras la suspensión de las solicitudes de residencia

El mercado inmobiliario de Gibraltar atraviesa un periodo de incertidumbre tras la suspensión temporal de las nuevas solicitudes de residencia por parte de ciudadanos británicos y del Espacio Económico Europeo, según informa la GBC, la televisión pública gibraltareña. El Gobierno del Peñon adoptó esta medida ante un “aumento sin precedentes” de personas que buscan establecerse en la colonia británica desde el pasado mes de junio, cuando la Comisión Europea y el Reino Unido anunciaron que habían alcanzado un “acuerdo político definitivo” sobre el futuro tratado de Gibraltar, que supondrá el derribo de la Verja y la integración del territorio en el espacio Schengen.

La situación contasta con la que se vive en La Línea, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha una batería de medidas para promover la construcción de vivienda protegida y asequible ante la preocupación por el encarecimiento del mercado inmobiliario local. El objetivo es evitar que la previsible supresión de los controles fronterizos con Gibraltar dispare aún más los precios.

Durante los últimos tres años, Gibraltar había recibido una media de 1.000 solicitudes de residencia anuales, pero desde el anuncio del acuerdo político la cifra se ha triplicado, según fuentes del Ejecutivo. La mayoría de los solicitantes proceden del Reino Unido, atraídos por la posibilidad de una zona común de movilidad con el espacio Schengen, además del acceso a servicios como sanidad y educación. No obstante, el Ejecutivo ha advertido de que un crecimiento descontrolado podría poner en riesgo los recursos y el espacio limitado del territorio, por lo que la suspensión se mantendrá mientras se revisan los criterios del sistema de residencia.

La medida ha tenido un impacto inmediato en el mercado inmobiliario local, donde las agencias reconocen una fuerte caída de la demanda.

“El interés se ha frenado por completo”

La agencia Savills ha advertido de un descenso “dramático” en las consultas de potenciales compradores desde que se publicaron las nuevas regulaciones de inmigración que paralizan las solicitudes de residencia. Su directora general, Sammy Armstrong, aseguró a la cadena pública GBC que “el flujo constante de interés se ha frenado por completo en las últimas dos semanas”. “Las llamadas se han ralentizado mucho. Teníamos un ritmo estable de consultas y ahora prácticamente se ha parado”, explicó Armstrong, quien añadió que mantiene el contacto con clientes interesados para “darles confianza y pedirles paciencia”.

La responsable de Savills reconoció que la pausa ha provocado incluso la cancelación de alguna operación, aunque mantiene en curso “cuatro o cinco ventas importantes” y confía en que la situación se aclare pronto.

Un mercado a la espera del tratado y de nuevas normas

El Gobierno ha justificado la suspensión en la necesidad de definir nuevos criterios de residencia antes de la firma del futuro tratado entre Gibraltar y la Unión Europea, que, según el número 6 de Convent Place, hará del Peñón “una jurisdicción atractiva” para la inversión y la residencia de alto nivel.

El Ejecutivo también ha confirmado que los requisitos del régimen fiscal de Categoría dos —destinado a residentes de alto patrimonio— serán revisados. Armstrong se mostró favorable a esta actualización, aunque reclamó “más claridad y transparencia” para evitar la pérdida de confianza en el mercado. “El límite actual de dos millones de libras es probablemente demasiado bajo; podría elevarse a cuatro o cinco millones. Pero lo importante es saber con certeza cuáles serán los nuevos criterios. Cuando las reglas no están claras, la confianza se resiente”, subrayó la directiva de Savills.

“Gibraltar debe mantener sus puertas abiertas”

Armstrong defendió la necesidad de seguir atrayendo a inversores comprometidos con Gibraltar: “Llevo quince años en este negocio y no veo aprovechados en el mercado. Quien viene a Gibraltar, viene con compromiso, a invertir, a gastar, a contribuir a la vida local. Hay que poner la alfombra roja a esas personas, porque benefician a todos”, señaló.

El ministro principal, Fabian Picardo, insistió esta semana en el Parlamento en que Gibraltar “sigue abierto a los negocios”, pese a la pausa en las solicitudes. Mientras tanto, las agencias inmobiliarias confían en que este paréntesis sea solo “el último tramo de un largo periodo de incertidumbre” que ha afectado al sector desde el Brexit, y esperan que las nuevas normas aporten estabilidad y claridad a un mercado que, hasta hace pocas semanas, parecía recuperar el dinamismo perdido.