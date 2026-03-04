Fabián Picardo afirma que el Tratado de Gibraltar "no es una traición, sino un triunfo"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha defendido en un artículo de opinión publicado en el portal británico PoliticsHome el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro del Peñón, asegurando que el texto no supone una "traición" si no que es un "triunfo": “Protege el empleo, la estabilidad y la orgullosa identidad británica” de Gibraltar, afirma.

En su tribuna, Picardo sostiene que Gibraltar ha alcanzado “un momento decisivo” con la publicación del borrador del tratado y lo describe como “un hito extraordinario” fruto de casi cinco años de trabajo conjunto entre políticos de distintas sensibilidades, diplomáticos y expertos jurídicos. Según subraya, el acuerdo era necesario y podía cerrarse “sin cruzar ninguna línea roja”, evitando así un escenario alternativo que habría perjudicado gravemente a “una comunidad británica de 38.000 personas que quiere vivir en paz, armonía y prosperidad con sus vecinos”.

El ministro principal rechaza de forma tajante las críticas de sectores euroescépticos británicos que han calificado el texto de “traición”. A su juicio, esas acusaciones “no nacen de ninguna preocupación por el bienestar o las aspiraciones de Gibraltar”, sino que responden a un intento de “utilizar a Gibraltar como peón en un debate interno del Reino Unido”.

Picardo desmiente además que el tratado suponga una cesión de soberanía o permita presencia policial española en el territorio. “No habrá policía española patrullando el aeropuerto o el puerto de Gibraltar”, afirma, y recalca que los controles se realizarán únicamente en la instalación fronteriza compartida, conocida como la “Schengen Shack”. También recuerda que “Gibraltar mantendrá pleno control sobre sus propias normas de inmigración y de entrada” y que “los nacionales británicos nunca han tenido un derecho automático a residir en Gibraltar”.

En el plano económico, el dirigente gibraltareño advierte de que, tras el Brexit, “no hacer nada habría dejado a Gibraltar con una frontera dura”, con retrasos de hasta seis horas y un coste “devastador” para la economía. Frente a ello, sostiene que el tratado podría generar “un valor económico estimado en 200 millones de libras al año”, aproximadamente el 6% del PIB del Peñón.

Picardo defiende que el acuerdo cuenta con respaldo democrático, al recordar que la alianza que lidera ganó las últimas elecciones con el compromiso de sacarlo adelante. “Esto es la democracia en acción”, escribe, subrayando que Gibraltar asumirá el coste de su implementación “sin que cueste ni un penique a los contribuyentes del Reino Unido”.

El artículo concluye con una reivindicación de identidad y pragmatismo: “Británicos somos, británicos seguimos siendo”, afirma, insistiendo en que el territorio puede “seguir trabajando con la UE sin comprometer” su condición británica.