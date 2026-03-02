Caballos, bicicletas y flores: los productos que pagarán menos impuestos en Gibraltar frente a España con el Tratado

El acuerdo fiscal entre la UE y el Reino Unido para Gibraltar pone negro sobre blanco qué productos se beneficiarán de los tipos reducidos del nuevo impuesto sobre transacciones (transaction tax) que funcionará a modo del IVA en el Peñón. El anexo del acuerdo que regula la imposición indirecta fija dos escalones clave: un tipo superreducido del 0% para bienes de primera necesidad y un reducido del 5% para productos sociales o estratégicos, mientras que el resto del consumo quedará gravado al tipo general. Ese arrancará en el 15%, según el compromiso político ya avanzado, pero el tratado obliga al Peñón a que, tras un periodo transitorio de tres años, su sistema de imposición indirecta quede plenamente alineado con la normativa europea, de forma que el tipo general converja al menos hacia los niveles más bajos del IVA estándar aplicados en los Estados miembros (en el entorno del 17%, que se aplica en Luxemburgo). En España, el tipo general es del 21%, con tipos reducidos del 10% y superreducidos del 4%. El 0% solo se aplica a un grupo muy limitado de operaciones, fijadas por normas estatales y reales decretos‑ley.

El catálogo de productos con el tipo superreducido o el reducido es amplio, de manera que Gibraltar blinda buena parte de su consumo interno frente a la imposición del gravamen para evitar así una subida generalizada de los precios que podría desembocar en un aumento de las ventas en España, más aún con la libertad de tránsito en la Verja en la que, a día de hoy, hay prohibición de paso con productos frescos, entre otros.

En el listado de bienes al 0% figuran, en primer lugar, los alimentos para personas y animales, incluidas las bebidas (salvo las alcohólicas), los animales vivos, semillas, plantas e ingredientes destinados a la preparación de comida y los productos que se usan como suplementos o sustitutos alimenticios. También tributarán al 0% el suministro de agua, los medicamentos de uso humano y veterinario, los productos de anticoncepción y de higiene femenina y los pañales y otros artículos absorbentes de higiene.

La misma categoría superreducida incluye todo un bloque de material sanitario y de apoyo a la discapacidad: equipos médicos, aparatos, dispositivos, ayudas técnicas y equipos de protección, incluidas las mascarillas, cuando estén normalmente destinados a la asistencia sanitaria o a personas con discapacidad. Además, estarán exentos los libros, periódicos y revistas, tanto en papel como en formato digital, siempre que no sean publicaciones dedicadas principalmente a publicidad o a vídeo y música, así como la producción editorial de entidades sin ánimo de lucro. Completa la lista el suministro de paneles solares para instalarlos en viviendas, edificios residenciales y equipamientos públicos o de interés general.

Tipo al 5%

En el peldaño del 5% se sitúan los bienes ligados al mundo rural y al rescate, además de algunos productos de consumo con componente social. Gibraltar aplicará este tipo a los insumos agrícolas —como semillas o productos normalmente destinados a la producción agraria—, dejando fuera la maquinaria y las construcciones, y hasta el 1 de enero de 2032 también a pesticidas y fertilizantes químicos. El 5% alcanzará igualmente a los caballos, a las plantas y flores cortadas (incluidos bulbos, raíces y follaje ornamental), a la ropa y calzado infantiles, a las sillas de automóvil para niños, a las bicicletas, incluidas las eléctricas, y a las obras de arte, objetos de colección y antigüedades definidos en el anexo IX de la Directiva del IVA de la Unión Europea.

El elenco de tipos reducidos se completa con los equipos y herramientas destinados a servicios de rescate y primeros auxilios cuando se suministren a administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la protección civil y comunitaria. Todo lo que quede fuera de estas categorías —desde electrónica y moda adulta hasta vehículos o bienes de lujo— tributará al tipo general del transaction tax, que comenzará en el 15% y el acuerdo obliga a alinear con la media de los tipos normales de IVA de la UE tras el periodo transitorio.

Impuestos especiales

El documento también establece qué productos quedarán sujetos a impuestos especiales y a unos mínimos europeos obligatorios en cuanto se aplique el acuerdo: alcohol y bebidas alcohólicas, energía y electricidad, y tabaco manufacturado. Para la cerveza, el vino, las bebidas fermentadas, los productos intermedios y el alcohol etílico se fijan importes mínimos por hectolitro o por grado alcohólico, mientras que los carburantes, el gas, el carbón, la electricidad y otros derivados energéticos tendrán tipos mínimos distintos para usos de motor, industriales o de calefacción. En el caso del tabaco, se impone una combinación de tipos específicos y según su valor, con un mínimo de 115 euros por cada 1.000 cigarrillos y umbrales también para puros, puritos y tabaco de liar.

Alcohol a la venta en un supermercado de Gibraltar.

Con este esquema, Gibraltar se dota de un sistema fiscal indirecto casi calcado al del IVA europeo, en el que alimentos, agua, farmacia, libros y energía solar quedan blindados al 0%, una cesta específica de bienes sociales y agrícolas disfrutará del 5%, y el consumo general y los productos sometidos a especiales soportarán una carga similar a la de los países de la Unión.