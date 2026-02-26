Consulte el texto completo en español del Tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido

La Comisión Europea ha publicado este jueves el texto jurídico que desarrolla el acuerdo político alcanzado el pasado junio entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, y que incluye el derribo de la verja que delimita el enclave británico y facilita su acceso al espacio Schengen y al mercado único. Un texto cuyas líneas maestras fueron adelantadas en exclusiva por Europa Sur en su edición del miércoles. Hasta el momento, el documento se encuentra disponible en inglés y ha sido publicado así en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Europa Sur les ofrece una versión traducida al español para facilitar su difusión a la espera de que se publique la versión oficial del documento traducida por las instituciones comunitarias.

Este tratado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido viene a completar el marco legal de las relaciones entre ambas partes tras el Brexit, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas, y su principal objetivo es "promover la prosperidad" de todos los territorios implicados, según el Ejecutivo comunitario.

Para ello, se prevé eliminar todas las barreras físicas y controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, al tiempo que se preservan el espacio Schengen, el mercado único de la UE y la unión aduanera.