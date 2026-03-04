CCOO pide al Gobierno aclaraciones sobre el tratado de Gibraltar para trabajadores y empresas

CCOO del Campo de Gibraltar ha defendido la necesidad de abrir un canal de comunicación directo con el Gobierno de España para aclarar los aspectos más complejos del tratado sobre Gibraltar, cuyo texto fue hecho público la pasada semana. Según el secretario comarcal, Manuel Triano, la lectura del documento “arroja tanta luz sobre algunas de las cuestiones objeto de la negociación, como sombras sobre partes del tratado que resultan difícilmente interpretables por los agentes económicos y sociales del Campo de Gibraltar y de la ciudadanía en general”.

Desde CCOO consideran que, tras la publicación del texto y pese a las dificultades para acceder a una versión en español, debería iniciarse un periodo de pedagogía que permita resolver dudas y explicar la implementación práctica del acuerdo, así como su afectación a trabajadores y empresas.

El sindicato ha mostrado su satisfacción por este nuevo paso en la consecución de un tratado que busca dar respuesta a las históricas demandas de seguridad jurídica en las relaciones laborales, económicas y sociales entre las comunidades de ambos lados de la frontera. No obstante, Triano insistió en la necesidad de “una explicación pormenorizada del texto que despeje dudas y evite lecturas interesadas de quienes en todo momento se han opuesto al acuerdo”.

El secretario comarcal destacó que “terminar con una frontera tantas veces utilizada contra las personas trabajadoras y sus intereses justificaría ya de por sí este tratado; pero si además, como es el caso, se garantiza la igualdad de derechos de los transfronterizos y se asegura la igualdad de trato en materia de pensiones y prestaciones, significa una buena medida para la parte social que representamos”.

Asimismo, CCOO ha solicitado que se clarifique de manera urgente el mecanismo previsto por los negociadores para corregir el desequilibrio actual en materia de pensiones, uno de los temas que más preocupó al sindicato durante todo el proceso negociador y que fue trasladado en varias ocasiones al ministro español de Exteriores, José Manuel Álbares.

Para concluir, CCOO ha reiterado su disposición a seguir trabajando conjuntamente con organizaciones sindicales y empresariales en el marco del Grupo Transfronterizo, en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía del Campo de Gibraltar y de Gibraltar.