Las prisas llevan a la CE y el Ministerio de Exteriores español a publicar sólo copias en inglés del Tratado de Gibraltar

Las prisas por activar cuanto antes el proceso de ratificación del Tratado de Gibraltar han llevado a la Comisión Europea (CE) y los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar a publicar este jueves sólo copias en inglés del extenso documento. Los cuatro han colgado en sus páginas webs, más o menos escondido, de forma simultánea a las 10:00, los textos completos del proyecto que presentarán al Consejo Europeo, primero, y los parlamentos para que se ratifique.

Llama la atención que todas las partes hayan colgado copias del acuerdo sólo en inglés, pese a que el propio tratado especifica que debe traducirse a todas las lenguas de la UE (alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca) y que está cerrado desde hace al menos 23 días.

El hecho de que la única copia publicada sea (de momento) en inglés supone un hándicap para que muchas personas interesadas en el mismo y que estaban deseando conocer su contenido -la mayoría del Campo de Gibraltar- consigan su objetivo de comprenderlo, al menos con cierta profundidad. Europa Sur ha publicado una traducción no oficial completa del documento.

Según ha dicho, el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha remitido por carta a todos los alcaldes del Campo de Gibraltar, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a los principales actores económicos y sociales de la zona el tratado en inglés.

El documento distribuido por la Comisión Europea viene con su logotipo y el título (en inglés) de "propuesta de decisión del Consejo", puesto que es la que se enviará al órgano en el que se representan todos los Estados miembros antes de ser remitido a la Eurocámara, si es el caso. No es fácil encontrarlo en su web. No está en la portada. Hay que entrar en el apartado de transparencia y luego en Registro de documentos de la Comisión.

Documento Traducción al español: Consulte el texto completo del Tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido Descargar

El Tratado que han colgado en su web tanto el Gobierno británico como el gibraltareño especifica que se trata de un "borrador sujeto a revisión jurídica". En la primera página se lee: "El Reino Unido y la UE están trabajando conjuntamente para garantizar que este acuerdo pueda entrar en vigor lo antes posible y proporcionar seguridad a la población y a la economía de Gibraltar. En este contexto, estamos publicando el proyecto de acuerdo junto con la UE mientras los equipos jurídicos completan la revisión legal final y la traducción del texto. Esto se hace para asegurar que todos los Parlamentos interesados tengan acceso al mismo en el mismo calendario. En el Reino Unido, la versión final del acuerdo se presentará al Parlamento para su examen antes de la ratificación, de conformidad con la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010".

El Gobierno de Gibraltar es el único para el que el borrador del Tratado mereció desde un principio una ventana destacada en su página oficial de internet. El Ministerio de Exteriores español siguió sus pasos ya por la tarde.