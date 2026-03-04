Bossano afirma que la concesión española sobre el istmo supone un "reconocimiento clave" de la soberanía de Gibraltar

El ministro de Desarrollo Económico de Gibraltar, Joe Bossano, ha asegurado este miércoles en el Parlamento que España ha realizado “concesiones significativas” al reconocer de facto la soberanía británica del Peñón sobre el istmo en el marco del nuevo tratado post-Brexit.

Durante su intervención en el debate parlamentario sobre el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, recogida por la GBC, Bossano subrayó que España se ha negado durante décadas a reconocer el istmo como territorio británico, por lo que permitir que agentes operen a ambos lados de la Verja supone, a su juicio, "la primera concesión en ese sentido".

“Para España, el istmo llega desde las puertas de nuestras casas hasta la línea fronteriza, ¿verdad? Así que sugerir que estamos haciendo una concesión por aceptar que puedan caminar hasta cinco metros dentro de esa zona , con la condición de que nosotros también podamos avanzar cinco metros al otro lado, no significa que estemos cediendo terreno. Al contrario, es la primera concesión por parte de España: están reconociendo que esos cinco metros son nuestros, no suyos. Están admitiendo que están entrando cinco metros en territorio británico, mientras nosotros hacemos lo propio en su dirección en reciprocidad. Sugerir que eso supone haber cruzado una línea roja es, sencillamente, una locura”, afirmó Bossano.

El ministro defendió además que el acceso previsto al espacio Schengen sitúa a Gibraltar en mejor posición que otros Estados soberanos. Citó como ejemplo a Liechtenstein y San Marino, ambos con asiento en Naciones Unidas, que —según señaló— disponen de menor acceso al área Schengen del que obtendría Gibraltar con el nuevo acuerdo.

Advertencia sobre el futuro

Bossano alertó de que la alternativa a la firma del tratado sería "una frontera cerrada, una reducción de la presencia del Ministerio de Defensa británico y un progresivo declive económico". No obstante, también advirtió de que “nadie sabe cuánto durará” el tratado y planteó la posibilidad de que un futuro Gobierno español de derechas optara por rescindirlo.

En ese contexto, instó a Gibraltar a adaptarse a los cambios globales y apostar por nuevas fuentes de ingresos, señalando la inteligencia artificial como sector estratégico, donde ya se están invirtiendo billones a nivel internacional.

El debate sobre el tratado continúa en el Parlamento mientras el Gobierno defiende que el acuerdo ofrece estabilidad, acceso y oportunidades económicas frente a los riesgos de una salida sin pacto.