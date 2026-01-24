Defensa garantiza la seguridad en el Estrecho y blinda la Base de Rota pese a la futura desaparición de la Verja de Gibraltar

El Gobierno ha salido al paso de las dudas planteadas por el Partido Popular sobre las consecuencias del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar y ha asegurado que dicho entendimiento no tendrá ninguna implicación sobre la Base Naval de Rota ni sobre la seguridad en el Estrecho.

Así lo afirma el Ejecutivo en una respuesta escrita a una pregunta formulada por el PP en el Congreso de los Diputados, recogida por Europa Press, en la que subraya que las capacidades de vigilancia, control y respuesta de las Fuerzas Armadas y de los organismos competentes en la zona se mantienen plenamente garantizadas. En la misma línea, el Gobierno recalca que la operatividad y la seguridad de la Base de Rota continúan aseguradas en el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos.

La cuestión había sido planteada por los populares ante la posibilidad de que la desaparición de la Verja de Gibraltar, contemplada en el futuro acuerdo entre la UE y el Reino Unido, pudiera tener efectos sobre la seguridad común en el Estrecho. En concreto, el PP preguntaba si el Gobierno había abordado este asunto en sus contactos bilaterales con Estados Unidos, teniendo en cuenta la estrecha cooperación en materia de defensa entre ambos países.

En la exposición de motivos de su iniciativa, el PP recordaba que los encuentros periódicos entre España y EEUU suelen tratar cuestiones relacionadas con la Base Naval de Rota y la seguridad marítima compartida, por lo que la situación de Gibraltar y su entorno posee, a su juicio, “una relevancia estratégica evidente”. Por ello, reclamaba saber si este posible cambio fronterizo había sido objeto de análisis conjunto y, en caso afirmativo, qué valoración habían transmitido las autoridades estadounidenses.

Además, en una segunda pregunta también con ruego de respuesta escrita, el grupo popular incidía en el reforzamiento del papel estratégico de la Base de Rota tras la incorporación de nuevos buques y el aumento de sus capacidades logísticas, lo que la ha convertido en un punto clave de la defensa aliada en el sur de Europa. En este contexto, el PP planteaba si el Gobierno contempla, junto a Estados Unidos y la OTAN, una eventual reconfiguración del papel de la base ante un cambio en la situación de Gibraltar.

La respuesta del Ejecutivo, sin embargo, es tajante: el acuerdo sobre Gibraltar no altera el actual esquema de seguridad ni el papel estratégico de la Base Naval de Rota, que seguirá desempeñando sus funciones con normalidad dentro de los compromisos internacionales de España.