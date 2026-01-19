Gibraltar da el primer paso para ratificar el Tratado con la Unión Europea tras el Brexit

El Gobierno de Gibraltar ha dado este lunes un paso clave hacia la normalización de su relación con la Unión Europea tras el Brexit. El Gabinete Ministerial ha aprobado el texto del Tratado entre el Reino Unido y la UE que regulará el futuro marco de relaciones de la colonia británica con el espacio comunitario, un acuerdo largamente negociado que aspira a eliminar la Verja y a crear una “zona de prosperidad compartida” en el Campo de Gibraltar.

La aprobación se ha producido tras un exhaustivo análisis del contenido del documento, que aún debe superar una revisión jurídica definitiva. No obstante, el Ejecutivo gibraltareño considera poco probable que ese proceso introduzca cambios de calado político en el significado del texto pactado.

Durante las dos últimas semanas, el Fiscal General de Gibraltar, Michael Llamas, ha guiado al Gabinete a través de las distintas secciones del Tratado y de la documentación asociada en seis reuniones maratonianas, cada una de más de tres horas de duración. Según subraya el Gobierno, tanto el actual Gabinete como el anterior han sido consultados de manera continuada a lo largo de los años que ha durado la negociación.

Mientras Llamas ha liderado los aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo, el Ministro Principal, Fabián Picardo, y el Viceministro Principal han asumido el peso de las negociaciones en el plano político. El resultado es un texto que, sin abordar la cuestión de la soberanía, pretende redefinir las relaciones entre Gibraltar y la UE tras la salida del Reino Unido, con especial atención a la cooperación económica y al tránsito fronterizo.

Una vez completada la revisión legal, el texto definitivo será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate. La aprobación por parte de la Cámara gibraltareña será el paso previo para que el Reino Unido active sus propios procedimientos de ratificación.

El Ministro Principal se mostró satisfecho con el respaldo del Gabinete: “Estoy encantado de que el Gabinete Ministerial haya dado luz verde a la ratificación del Tratado. Se celebrará un debate completo en el Parlamento de Gibraltar”, afirmó Picardo, quien recordó que los ministros ya conocían en profundidad el contenido del acuerdo gracias a las actualizaciones periódicas realizadas durante todo el proceso negociador.

Durante las dos últimas semanas, el Gabinete Ministerial de Gibraltar ha analizado las distintas secciones del Tratado en seis reuniones maratonianas. / Info Gibraltar

Un proceso largo y con múltiples avales

La ratificación del Tratado será compleja y sin plazos cerrados. Tras la revisión legal por parte de Londres y Bruselas, el texto deberá traducirse a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea antes de ser sometido al Consejo y al Parlamento Europeo, que deberá dar su consentimiento.

En paralelo, el Parlamento de Gibraltar deberá aprobar una moción solicitando formalmente la ratificación por parte del Reino Unido. El acuerdo pasará entonces a las cámaras británicas, donde se abrirá un periodo de 21 días en el que, si no hay un rechazo expreso, quedará ratificado conforme a la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010. La Cámara de los Comunes conserva, en última instancia, la capacidad de vetar el Tratado, mientras que la opinión de la Cámara de los Lores no es vinculante.

Además, el acuerdo necesitará el aval de los Estados miembros de la UE, incluida España, lo que convierte la ratificación en un proceso político y parlamentario de amplio alcance. Solo cuando todas las partes completen estos trámites el Tratado podrá entrar en vigor, abriendo una nueva etapa en las relaciones entre el Peñón, la Unión Europea y su entorno más inmediato, es decir, el Campo de Gibraltar.