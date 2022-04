Reino Unido cree "solucionable" el escollo de Schengen para alcanzar un acuerdo con la UE sobre Gibraltar

El ministro británico para Europa y Norte América, James Cleverley, ha afirmado que las negociaciones con la Unión Europea para determinar la futura relación sobre Gibraltar están bien encaminadas y que el asunto que sigue en discusión -la aplicación del Espacio Schengen- es "eminentemente solucionable".

"Supongo que, como en tantas otras cosas, el diablo está en los detalles", explicó Cleverley en la Comisión de Escrutinio Europeo de la Cámara de los Comunes británica, a la que acudió junto al principal funcionario del Foreign and Commonwealth Office (FCO), Julian Braithwaite. Ambos aseguraron "el meollo" de las conversaciones está en "cómo se controlará el movimiento a través de la frontera", un asunto en el que también confía en llegar a un acuerdo.

"La clave está en la cuestión de la movilidad y, en particular, en la aplicación del acuerdo entre nosotros y los españoles sobre cómo funcionaría Schengen, en qué grado los funcionarios españoles estarían implicados y cómo se gestionaría de una manera apropiada. Hubo un acuerdo sobre cómo debe funcionar y estamos enfocando las negociaciones en cómo aplicarlo", subrayó Braithwaite.

Cleverley manifestó que no tiene noticias de que se haya endurecido por parte de las autoridades españolas el paso por la Verja. "Las personas que cruzan las fronteras en ocasiones tienen dificultades; es indeseable, pero es un subproducto de los procesos administrativos que tienen (...) no me gustaría ir más allá en eso", respondió a preguntas de varios diputados.

Cleverley aseguró que tiene una "muy cercana y fuerte" relación con el Gobierno de Gibraltar y su ministro principal, Fabián Picardo, y también con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. "Nos llevamos muy bien y hablamos formalmente y informalmente con bastante regularidad". "Todos los ingredientes están en su sitio para obtener una resolución", dijo. "Hablamos con franqueza, pero de una manera muy amistosa. No he detectado nada que me lleve a creer que existe una endurecimiento ordenado de su posición" en el paso fronterizo.

La negociación, según el ministro, "comenzó mucho, mucho más lentamente de lo que cualquiera de nosotros habría querido". "Los procesos internos de la UE ultimaron su posición negociadora en octubre de 2021, por lo que el pistoletazo de salida no se dio hasta mucho más tarde de lo que nos hubiera gustado. Es un tema delicado, complicado, pero estoy seguro de que se puede resolver. Se solucionará como se resuelven muchas de estas cosas: con una buena dosis de buena voluntad por parte de todos los involucrados en el negociaciones", subrayó.

Cleverley afirmó que le ha dejado claro, tanto al Gobierno gibraltareño como al español, "que la integridad de Gibraltar es un absoluto innegociable". "El tono de las conversaciones es positivo. No quiero especular cuando se resolverá esto, pero se me antoja como un problema eminentemente solucionable", concluyó.

Reacción de Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar ha acogido con gran satisfacción estas declaraciones y asegura en un comunicado que comparte el optimismo del ministro, "ya que las negociaciones se están desarrollando positivamente". "Esto es un fiel reflejo de una negociación que avanza a buen ritmo para abordar cuestiones complejas y difíciles que no se han podido acordar en el pasado, y a pesar de las presiones externas", se lee en el comunicado.

El Gobierno gibraltareño también se congratula del "carácter inequívoco del compromiso del Gobierno del Reino Unido, expresado ayer a través del propio ministro para Europa, con la integridad de Gibraltar y, en consecuencia, con la soberanía británica de Gibraltar, que es una condición sine qua non de la solidez de la relación entre el Gobierno de Gibraltar y el Gobierno del Reino Unido y no una cuestión de negociación con ningún tercero externo".

“Conozco a James Cleverley desde hace muchos años, incluso antes de que fuera ministro para Europa", subrayó Picardo. "Tenemos una muy buena relación y sus declaraciones ante la Comisión de Escrutinio Europeo no son sino la última demostración de la solidez de nuestra relación personal y política", continuó.

"Confío plenamente en que, si seguimos colaborando tan estrechamente como lo hemos hecho con el Reino Unido a lo largo de este periodo de negociación, seremos capaces de lograr un tratado que sea seguro para Gibraltar en todos los aspectos y aspectos y que proporcione una mayor prosperidad para Gibraltar y una prosperidad compartida a lo largo de las costas de nuestra magnífica bahía. La negociación continúa sin descanso con el fin de llegar a un acuerdo final, cuyos frutos positivos espero que sean pronto un asunto sobre el que podamos hacer una declaración más completa”, finalizó el ministro principal del Peñón.