Gibraltar siente la amenaza de vivir con los "inconvenientes" del Brexit en el tercer aniversario

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha mostrado muy crítico con la salida de la Unión Europea en el tercer aniversario de su consumación, cuando todavía se siente la amenaza de tener que vivir con sus "inconvenientes" si no se alcanza un tratado internacional que permita dejarlo atrás.

"Gibraltar, los gibraltareños y los residentes en Gibraltar nos vimos abocados a una decisión que no queríamos y que teníamos claro que no era buena para nosotros. Miles de reuniones, llamadas y sesiones informativas después, podemos estar a punto de lograr un tratado que nos dé la oportunidad de dejar atrás el Brexit", ha afirmado el jefe del Gobierno gibraltareño, que matiza que "de no ser así", los ciudadanos tendrán que "vivir a diario" con sus "inconvenientes", "mientras buscamos los beneficios de abandonar la UE que al propio Reino Unido le han resultado tan esquivos por ahora. Pero haríamos que funcionase, y que funcionase bien, si fuese necesario".

"El Brexit es una decisión que, según las encuestas, tres años después, la mayoría del pueblo británico considera ahora que fue algo malo para Gran Bretaña. La mayoría en el Reino Unido parece estar ahora de acuerdo con los gibraltareños y los residentes de Gibraltar", ha apostillado.

"Sin embargo, seguimos trabajando -con un equipo de gobierno británico dedicado y que nos apoya- para alcanzar nuestros propios acuerdos con la UE, que se ha comprometido a ayudarnos a alcanzar un acuerdo que funcione. España también desempeña un papel fundamental", ha manifestado.

Picardo considera que "fue justo que el pueblo de Gibraltar se incluyera en el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE". "Éramos miembros del Reino Unido desde 1972. Éramos ciudadanos de la Unión, además de ciudadanos británicos. Además, a raíz de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, votábamos en las elecciones al Parlamento Europeo como parte de una región combinada junto con la región Suroeste del Reino Unido", ha relatado.

"La pertenencia de España a la CEE había abierto nuestra frontera cerrada, primero parcialmente y luego por completo. Nuestra pertenencia a la UE no había sido perfecta ni había estado exenta de problemas, pero había sido positiva en la mayoría de los aspectos", ha valorado.

El ministro principal ha considerado que Gibraltar se jugaba "mucho en aquel referéndum mal planteado". "Nos pronunciamos masiva y decisivamente. Emitimos un veredicto como ningún otro, como sólo nosotros, en Gibraltar, podemos hacerlo. Un abrumador 96% de los gibraltareños y residentes en Gibraltar votaron por la permanencia en la UE", ha narrado.

"Pero respetamos la democracia. Votamos como parte de la comunidad del Reino Unido y la mayoría, engañada por perniciosas mentiras disfrazadas de argumentos, votó a favor de la salida. Así que nos fuimos", ha continuado.

"Como resultado de las negociaciones dirigidas por mí y por el viceministro principal, Joseph García, abandonamos [la UE] con el beneficio del Periodo Transitorio. Además, desde entonces, alcanzamos un Acuerdo Marco con España y el Reino Unido el último día de 2020 para allanar el largo y arduo camino hacia un Tratado entre el Reino Unido y la UE sobre la futura relación de Gibraltar con la UE y, en particular, con España", ha dicho. "Aún no hemos llegado, y puede que no lleguemos, pero estamos bien encaminados para que dicho tratado se convierta en una realidad positiva", ha recalcado.

Dicho tratado, ha afirmado Picardo, "regulará la fluidez de la circulación de personas y mercancías entre Gibraltar y el resto de la UE. Hay que reconocer que nuestra interactuación con el resto de la UE es, geográfica y físicamente, a través de España, como nuestro Estado miembro vecino de la UE. Tenemos que ser realistas y comprender que a los políticos les pueden pedir muchas cosas las personas a las que sirven, pero lo único que no se nos puede pedir de forma realista es que cambiemos las realidades geográficas".

"Durante más de seis de los once años que he sido ministro principal, el Brexit ha estado en el orden del día. Espero que pronto celebremos un aniversario mejor que el que hoy lamentamos recordar. Esta semana sigo viajando y negociando con ese importante y noble propósito", ha concluido.